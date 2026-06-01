Curățenie masivă la U Cluj! Cristiano Bergodi a mai pus doi fotbaliști pe lista neagră

Campania agresivă de transferuri a ardelenilor aduce și plecări importante de pe Cluj Arena. Conducătorul Răzvan Zamfir și tehnicianul italian reconstruiesc echipa, iar Andrej Fabry și Alessandro Murgia sunt numele noi care nu mai intră în planurile staff-ului tehnic, potrivit Fanatik. Mijlocașul ofensiv Fabry, adus anterior de la UTA, a strâns 27 de prezențe și 4 pase decisive în ultimul sezon. La rândul său, mijlocașul central Murgia, fost jucător la Hermannstadt, a bifat 23 de apariții și un gol marcat. Conducerea caută acum soluții pentru a rezilia contractele în condiții optime.

Campanie activă de achiziții pentru sezonul viitor

După ce au pierdut atât Cupa, cât și campionatul în fața Universității Craiova, „studenții” vizează câștigarea de trofee în noua stagiune și au realizat deja mutări notabile pe piața transferurilor. Cel mai sonor nume sosit la echipă este Marius Ștefănescu, transferat după perioadele petrecute la Sepsi și FCSB. Lista venirilor este completată de portarul Neofytos Michel, adus de la Pafos, și de Florent Poulolo, legitimat din postura de jucător liber de contract după despărțirea de UTA.

Un alt nume aflat pe radarul formației clujene este Jason Kodor. Atacantul român în vârstă de 20 de ani evoluează în prezent în Italia, la Lecce, și este deschis unei experiențe în fotbalul autohton, existând interes și din partea altor cluburi pentru semnătura sa.

U Cluj a anunțat în urmă cu o zi despărțirea de fundașii Jasper van der Werff (27 de ani) și Alin Toșca (34 de ani) și mijlocașul defensiv Andrei Artean (32 de ani).