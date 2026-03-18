Șapte recorduri fabuloase stabilite după Barcelona - Newcastle 7-2

Barcelona a stabilit numai puțin de șapte borne sau recorduri fabuloase la nivelul Ligii Campionilor după succesul de efect împotriva celor de la Newcastle. Barcelona s-a întrecut în recorduri sau borne cu Newcastle

Robert Lewandowski a devenit (37 de ani și 209 zile) cel mai bătrân fotbalist care înscrie o dublă în Liga Campionilor. Precedentul record i-a aparținut lui Filippo Inzaghi pentru Milan contra lui Real Madrid în noiembrie 2010 (37 de ani și 86 de zile).

2 - Robert Lewandowski (37y 209d) is the oldest player ever to score twice in a UEFA Champions League match, overtaking Filippo Inzaghi for Milan against Real Madrid in November 2010 (37y 86d). Eternal. pic.twitter.com/dtfqFs9Mty — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2026

Fermin Lopez a fost implicat în 10 goluri în Liga Campionilor 2025/26 (6 goluri și 4 pase decisive). El a devenit primul jucător spaniol al Barcelonei care a ajuns la două cifre într-o singură ediție a competiției supreme.

10 – Fermín López has been involved in 10 goals in the 2025/26 Champions League (6 goals and 4 assists), becoming the first Spanish Barcelona player to reach double figures in a single edition of the competition. Stellar. pic.twitter.com/983fdEohJh — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2026

La 18 ani și 248 de zile, Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr jucător care adună 10 goluri în istoria UEFA Champions League. L-a depășit pe Kylian Mbappe în 2017 (18 ani și 350 de zile).

1 - Aged 18 years and 248 days, Lamine Yamal has become the youngest player to score 10 goals in UEFA Champions League history, surpassing Kylian Mbappé's previous record set in 2017 (18 years, 350 days). Treasure. pic.twitter.com/Lbz6BgJHis — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2026

Lamine Yamal a devenit al doilea jucător al Barcelonei care a marcat două penalty-uri într-o singură partidă din fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor. Lionel Messi reușise același lucru în sferturile de finală ale sezonului 2011/12 contra lui AC Milan.

2 - Lamine Yamal is the second Barcelona player to score two penalties in a single Champions League tie, following Lionel Messi against Milan in the quarter-finals of the 2011/12 season (also two). Vital. pic.twitter.com/NN0EcmRlQw — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2026

Raphinha l-a egalat pe Neymar, devenind alături de el cel mai rapid brazilian care a ajuns la 30 de goluri în Liga Campionilor. Ambii au atins borna în doar 33 de meciuri.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Raphinha has equalled Neymar Jr. as the fastest Brazilian to reach 30 Champions League goal contributions, doing so in just 33 matches. pic.twitter.com/41jrnjn4TZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 18, 2026

Formula cea mai tănără a fost câștigătoare Barcelona a utilizat cel mai tânăr prim 11 din istoria clubului în Liga Campionilor: 25 de ani și 18 zile în medie.

25 years, 18 days.



This is Barcelona's youngest ever starting XI for a knockout stage game in the UEFA Champions League. pic.twitter.com/Cd9KzqYh8e — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 18, 2026

Barcelona a înscris șapte goluri într-un meci pentru a treia oară în istoria sa din Liga Campionilor. Precedentele partide au fost victoriile 7-1 cu Bayer Leverkusen (martie 2012) și 7-0 cu Celtic în septembrie 2016.

7 - Barcelona have scored seven goals in a Champions League game for the third time in their history, having previously achieved this in the round of 16 against Bayer 04 Leverkusen in March 2012 (7–1) and in the group stage against Celtic in September 2016 (7–0). Masterclass. pic.twitter.com/SQ2gylGn79 — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2026