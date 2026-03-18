Șapte recorduri fabuloase stabilite după Barcelona - Newcastle 7-2

Alexandru Hațieganu
Barcelona a învins-o pe Newcastle, scor 7-2, în returul optimilor Ligii Campionilor și s-a calificat în sferturi, unde o va întâlni pe învingătoarea dintre Atletico Madrid și Tottenham. Meciul tur din Anglia a fost 1-1. 

Barcelona a stabilit numai puțin de șapte borne sau recorduri fabuloase la nivelul Ligii Campionilor după succesul de efect împotriva celor de la Newcastle.

Barcelona s-a întrecut în recorduri sau borne cu Newcastle

Robert Lewandowski a devenit (37 de ani și 209 zile) cel mai bătrân fotbalist care înscrie o dublă în Liga Campionilor. Precedentul record i-a aparținut lui Filippo Inzaghi pentru Milan contra lui Real Madrid în noiembrie 2010 (37 de ani și 86 de zile).

Fermin Lopez a fost implicat în 10 goluri în Liga Campionilor 2025/26 (6 goluri și 4 pase decisive). El a devenit primul jucător spaniol al Barcelonei care a ajuns la două cifre într-o singură ediție a competiției supreme.

La 18 ani și 248 de zile, Lamine Yamal a devenit cel mai tânăr jucător care adună 10 goluri în istoria UEFA Champions League. L-a depășit pe Kylian Mbappe în 2017 (18 ani și 350 de zile). 

Lamine Yamal a devenit al doilea jucător al Barcelonei care a marcat două penalty-uri într-o singură partidă din fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor. Lionel Messi reușise același lucru în sferturile de finală ale sezonului 2011/12 contra lui AC Milan. 

Raphinha l-a egalat pe Neymar, devenind alături de el cel mai rapid brazilian care a ajuns la 30 de goluri în Liga Campionilor. Ambii au atins borna în doar 33 de meciuri.

Formula cea mai tănără a fost câștigătoare

Barcelona a utilizat cel mai tânăr prim 11 din istoria clubului în Liga Campionilor: 25 de ani și 18 zile în medie.

Barcelona a înscris șapte goluri într-un meci pentru a treia oară în istoria sa din Liga Campionilor. Precedentele partide au fost victoriile 7-1 cu Bayer Leverkusen (martie 2012) și 7-0 cu Celtic în septembrie 2016. 

