E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Salarii șocante la Metaloglobus. O echipă ajunsă în premieră în Superliga noastră e deja cu un picior în „B“. Iar antrenorul care a stat pe bancă pe durata sezonului regulat, Mihai Teja, are explicația. Sport.ro dezvăluie salariile de la Metaloglobus, la ani-lumină de cele ale rivalelor.

*Reghecampf, un car de nervi. În Africa, fostul antrenor al FCSB-ului se lovește, periodic, de naivitatea jucătorilor săi de la Al-Hilal Omdurman. Sport.ro prezintă ultimele declarații ale lui „Reghe“, extrem de supărat pe ce ce au făcut fotbaliștii săi într-o partidă crucială din Champions League.

*Barcelona și-a ales președintele. Formația catalană tocmai a încheiat o etapă așteptată de toată suflarea blau-grana. Sport.ro anunță numele celui care va conduce destinele clubului pentru următorii cinci ani.