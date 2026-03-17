Presa din Spania scrie că directorul sportiv al FC Barcelona, Deco, l-a trecut pe atacantul Andreas Schjelderup (21 de ani) în fruntea listei de achiziții

Andreas Schjelderup, dorit de FC Barcelona

Legitimat la Benfica, Andreas Schjelderup ar fi monitorizat de catalani pentru aproape un an, scrie Football Espana. În acest sezon, internaționalul norvegian a marcat șapte goluri și a livrat patru pase decisive.

Andreas Schjelderup mai are contract cu Benfica până în iunie 2028, iar lusitanii i-au fixat clauza de reziliere la 100 de milioane de euro. În plus, fosta sa echipă, FC Nordsjælland, va obține 20% dintr-un viitor transfer.

Andreas Schjelderup este născut la Bodo și s-a format la juniorii cluburilor Bodo/Glimt și FCN Youth. La nivel de seniori a evoluat pentru Nordsjaelland, iar Benfica l-a transferat în 2023. Portughezii au plătit 9 milioane de euro în schimbul său.

A fost condamnat la închisoare cu suspendare

Anul trecut, Andreas Schjelderup a fost implicat într-un scandal uriaș în Norvegia. Fotbalistul a fost condamnat la 14 zile de închisoare cu suspendare și un an de probă pentru distribuirea unui videoclip cu conținut sexual explicit în care apar doi minori.

Andreas Schjelderup și-a recunoscut faptele în fața instanței, unde a spus că "a fost o farsă de foarte prost gust, pe care o regret profund".

Antrenorul celor de la Benfica, Jose Mourinho, a comentat și el cazul la acel moment: "Schjelderup a făcut o greșeală. A ajuns în instanță, a fost condamnat. Nu este o sentință care să-l împiedice să-și desfășoare activitățile profesionale. Iar cei care au recunoscut că au greșit, cei care au acceptat pe deplin sentința, fac un pas important spre conștientizarea faptului că nu pot uita ce au făcut.

Sentința servește tocmai pentru a se asigura că nu va uita niciodată. Trebuie să-și continue viața, să fie mai puțin naiv decât în ​​trecut, să învețe dintr-o experiență negativă care a avut un impact major și va avea întotdeauna un impact", a transmis managerul.

Andreas Schjelderup are șanse mari să fie prezent în lotul Norvegiei pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.