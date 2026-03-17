450.000.000€ pentru Barcelona!

Barcelona a revenit pe stadionul Camp Nou și, chiar dacă lucrările de modernizare vor continua, acesta funcționează la o capacitate redusă. Până acum au fost cel mult 45.000 de spectatori, iar acum arena poate să găzduiască 63.000, după ce s-a deschis și cealaltă peluză.

Când va fi gata, stadionul Camp Nou va avea 105.000 de locuri și va fi cel mai mare din Europa, iar Laporta este convins că acesta va fi ”mană cerească” pentru conturile clubului.

Joan Laporta anunță: 450.000.000 de euro pentru Barcelona!

Mai exact, vechiul și noul președinte al Barcelonei estimează câștigurile provenite din noul stadion la 450 de milioane de euro, potrivit ultimelor sale declarații de după victoria din alegeri.

”Odată cu stadionul terminat, vom ajunge la 450 de milioane de euro în venituri. În prezent, suntem la 125 de milioane. Putem deja vedea că realitatea depășește așteptările”, a spus Laporta, potrivit Mundo Deportivo.