Catalanii vor să își întărească defensiva și au pus ochii pe unul dintre jucătorii de bază ai lui Cristi Chivu de la Inter Milan.

Ținta principală este Alessandro Bastoni, fundașul central în vârstă de 26 de ani al formației „nerazzurre”. Potrivit presei din Spania, conducerea Barcelonei a făcut deja o primă ofertă pentru internaționalul italian.

Hansi Flick nu se joacă: ofertă de 65.000.000€

Propunerea catalanilor ar fi de 50 de milioane de euro sumă fixă, la care s-ar adăuga bonusuri ce pot ridica totalul tranzacției la aproximativ 65 de milioane de euro. Totuși, oficialii lui Inter au respins oferta, considerând că jucătorul valorează mai mult.

Clubul italian ar cere în jur de 80 de milioane de euro pentru a accepta transferul lui Bastoni, fotbalist pentru care există un consens total la Barcelona între președintele Joan Laporta, directorul sportiv Deco și antrenorul Hansi Flick.

În actualul sezon, Alessandro Bastoni a adunat 35 de meciuri în toate competițiile pentru Inter, în care a marcat de două ori și a oferit șase pase decisive. Fundașul este evaluat la aproximativ 80 de milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate