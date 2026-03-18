După 1-1 în tur, FC Barcelona s-a impus, așadar, cu 8-3 în dublă manșă în fața englezilor. Echipa pregătită de Hansi Flick va evolua, în acest sens, în sferturile de finală de la ”masa bogaților”.

Englezii, uluiți de un jucător de la FC Barcelona după ce spaniolii au spulberat-o pe Newcastle: ”Excepțional!”

Publicația britanică GOAL a rămas mască după evoluția lui Raphinha, care a fost extrem de activ pe toată durata partidei. El a fost integralist și notat de englezi cu 9!

”Excepțional, a avut o contribuție la fiecare dintre primele cinci goluri ale Barcelonei. A dat dovadă de stăpânire de sine la primul gol, a executat lovitura liberă care a dus la al doilea, a obținut penalty-ul pentru al treilea și a oferit assist la următoarele două.

Și-a încununat prestația marcând fără efort al șaptelea gol”, a scris GOAL.

FC Barcelona - Newcastle 7-2

Raphinha a deschis scorul în minutul 6, Anthony Elanga a restabilit egalitatea în minutul 15. A fost o primă repriză electrizantă pe ”Camp Nou”, iar Marc Bernal i-a readus pe catalani în avantaj.

Elanga a făcut ”dubla”, iar Lamine Yamal a marcat din penalty în minutele adiționale (45+&), iar FC Barcelona a intrat la pauză în avantaj.

În actul secund, Newcastle a picat de tot. Fermin a dus scorul la 4-2, Robert Lewandowski a înscris golurile 5 și 6, iar Raphinha a închis tabela de marcaj la 7-2.