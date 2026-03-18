Lamine Yamal intră în istorie! Două borne de pus în ramă după Barcelona - Newcastle 7-2

Raphinha a deschis scorul în minutul 6, însă englezii au revenit prin dubla lui Anthony Elanga. Barcelona a mai punctat prin Marc Bernal, iar în prelungirile primei reprize Lamine Yamal a transformat un penalty și a stabilit scorul de 3-2 la pauză.

După reluare, echipa antrenată de Hansi Flick a dominat total. Fermin Lopez a marcat pentru 4-2, apoi Robert Lewandowski a reușit o „dublă”, iar Raphinha a închis tabela la 7-2.

Patru borne de pus în ramă. Două îi revin lui Yamal

Seara a fost însă una specială pentru Lamine Yamal. La doar 18 ani și 248 de zile, atacantul Barcelonei a devenit cel mai tânăr jucător din istoria UEFA Champions League care ajunge la 10 goluri marcate în competiție, depășind recordul stabilit de Kylian Mbappe în 2017, informează OPTA.