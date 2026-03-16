Avocatul în vârstă de 63 de ani, care îl învinsese deja pe Font în alegerile din 2021, îşi va relua atribuţiile în iulie, după ce a demisionat în urmă cu câteva săptămâni în cadrul procesului electoral.

Joan Laporta va fi președintele Barcelonei până în 2031

Laporta a obţinut 68,18% din voturi, comparativ cu 29,78% pentru Font, conform rezultatelor finale. Aproximativ 42% dintre cei 48.480 de socios (membri) au participat la vot.

„Suntem trişti, am avut speranţe foarte mari şi este păcat – îl felicităm pe Laporta”, a declarat Font reporterilor, recunoscându-şi înfrângerea. Laporta a mai condus clubul catalan între 2003 şi 2010, considerată cea mai bună perioadă din istoria sa, perioadă în care a câştigat în mod notabil tripla sub conducerea lui Pep Guardiola în 2009.

Revenind la conducere în 2021, după ce a promis că îl va păstra pe superstarul argentinian Lionel Messi la club – lucru pe care nu a reuşit să-l facă – Laporta a ajutat Barça să se menţină pe linia de plutire în ciuda crizei financiare pe care a moştenit-o. Cu toate acestea, metodele sale şi dependenţa de operaţiuni contabile au fost puternic criticate de adversarii săi.

Dar palmaresul său, cu două Ligi în 2023 şi 2025, şi o revenire în prim-plan la nivel european, au pledat în mare măsură în favoarea sa pentru aceste alegeri, la fel ca şi dorinţa sa de a finaliza renovarea Camp Nou, care este încă în construcţie, scrie News.ro.