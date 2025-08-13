Akron Togliatti, cu fundașul central român Ionuț Nedelcearu titular, a câștigat ieri meciul cu ȚSKA Moscova din Grupa D a Cupei Rusiei, 1-1 și 5-4 la loviturile de departajare.
Nedelcearu a fost integralist în primele patru etape din campionatul rus la Akron, marcând chiar în runda inaugurală în 1-1 cu Krylya Sovetov Samara, și a fost titular în două partide din Cupă, de fiecare dată fiind însă schimbat la pauză.
Fostul dinamovist a semnat cu echipa din Togliatti (sau Tolyatti, cum îi scriu rușii numele fostului lider al Partidului Comunist din Italia) în februarie 2025 și s-a impus fără probleme în primul ”unsprezece” al lui Zaur Tedeyev.
Nedelcearu, cel mai bun de pe teren în prima etapă din Rusia
Luna trecută, Ionuț Nedelcearu a marcat primul său gol în tricoul lui Akron Togliatti și a făcut o partidă excelentă, în primul meci al noului sezon din Rusia.
Formația lui Nedelcearu a primit vizita celor de la Krylya Sovetov Samara.
În finalul primei părți, fundașul român a pătruns în careul advers în urma unei pase excelente și a reușit să deschidă scorul cu un șut pe jos.
În a doua parte, Krylya Sovetov Samara a egalat scorul, astfel că echipa lui Nedelcearu a debutat cu o remiză în sezonul 2025/2026.
Jucătorul român a fost cel mai bun jucător de pe teren, conform Sofascore, care l-a notat cu 7.7.