Akron Togliatti, cu fundașul central român Ionuț Nedelcearu titular, a câștigat ieri meciul cu ȚSKA Moscova din Grupa D a Cupei Rusiei, 1-1 și 5-4 la loviturile de departajare.

Nedelcearu a fost integralist în primele patru etape din campionatul rus la Akron, marcând chiar în runda inaugurală în 1-1 cu Krylya Sovetov Samara, și a fost titular în două partide din Cupă, de fiecare dată fiind însă schimbat la pauză.

Fostul dinamovist a semnat cu echipa din Togliatti (sau Tolyatti, cum îi scriu rușii numele fostului lider al Partidului Comunist din Italia) în februarie 2025 și s-a impus fără probleme în primul ”unsprezece” al lui Zaur Tedeyev.

