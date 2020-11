BREAKING NEWS | Sumudica a luat-o RAZNA dupa golul dat cu VAR! I-a atacat pe oamenii de pe banca adversa! Imaginile fac inconjurul Europei

Marius Sumudica (49 ani) este protagonistul unui nou episod scandalos in Turcia!

Cunoscut pentru iesirile sale din timpul partidelor, Marius Sumudica a comis-o din nou in ultima etapa din Turcia. Gaziantep a jucat cu Yeni Malatyaspor, iar meciul s-a incheiat 2-2, dupa ce oaspetii au egalat in minutul 5 de prelungiri, iar golul a fost validat cu ajutorul VAR, dupa o pozitie suspecta de ofsaid.

In momentul in care arbitrul a validat golul, Marius Sumudica s-a infuriat si a inceput sa tipe la oamenii de pe banca adversa. Antrenorul roman i-a reprosat si arbitrului decizia, iar apoi a vazut cartonasul rosu pentru iesirea sa. Din clip se vede reactia socata a antrenorului oaspetilor, care priveste cum Sumudica se duce furios spre vestiare si da din cap dezaprobator.

Dupa aceasta remiza, Gaziantep este pe locul 4 in clasamentul primei ligi, cu 15 puncte obtinute in 10 etape. Echipa lui Marius Sumudica este neinvinsa in Turcia de la prima etapa cu Galasaray, unde a pierdut cu 3-1.