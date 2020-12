Coltescu, aparat de o legenda de culoare a fotbalului englez! John Barnes spune ca romanul nu a gresit la Paris

Legenda lui Liverpool spune ca scandalul de la meciul PSG - Istanbul BB a fost umflat artificial.

John Barnes, fostul mare mijlocas al lui Liverpool, i-a luat, in mod suprinzator, apararea lui Sebastian Coltescu, dupa ce arbituru roman a declansat un scandal la meciul PSG - Istanbul BB, din Champions League. Acesta a fost acuzat ca folosit un termenul rasist "negro" in privinta secundului turcilor, Pierre Webo, pentru a-i arata centralului Ovidiu Hategan cine trebuia eliminat de pe banca oaspetilor, in timp ce arbitrul craiovean a motivat ca a spus "ala negru" si ca termenul nu este unul rasist in limba romana.

Barnes, unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti de culoare ai anilor '80 si '90, a scris pe retele de socializare ca acest caz este unul alimentat artificial si ca nu vede un act grav de exprimare rasista in atentionarea lui Coltescu. "Daca ar fi o singura persoana alba intr-o camera sau intr-un grup... Cum altfel ai descrie acea singura persoana alba sau neagra din acel grup? Demba Ba a spus ca, daca ar fi fost alb, nu ar fi spus sa se duca la tipul alb... Daca ar fi 5 antrenori negri si 1 antrenor alb... el ar fi spus 'cel alb'... Ce altceva ar fi trebuit sa spuna? Si chiar daca a spus 'negro'... Daca acesta este cuvantul in limba romana pentru om de culoare... Ce este gresit in exprimarea sa?", a scris acesta.

John Barnes (57 ani) a evoluat, de-a lungul carierei, la Watford (1981-1987), Liverpool (1987-1997), Newcastle United (1997-1999) si Charlton Athletic (1999), castigand doua titluri de campion, doua FA Cup, un trofeu League Cup si trei FA Charity Shield cu echipa "cormoranilor", fiind declarat cel mai bun jucator din liga in 1988. El are 79 de selectii si 11 goluri pentru nationala Angliei, participand la CM 1986 si 1990, dar si la Euro 1988. Nascut la Kingston, in Jamaica, dintr-o mama jamaicana si un tata din Trinidad-Tobago, acesta a fost inclus in English Footbal Hall of Fame si este considerat unul dintre deschizatorii de drumuri pentru fotbalistii de culoare in fotbalul profesionist britanic, trecand cu succes peste episoade grave de atacuri verbale rasiste pentru a-si construi o cariera de suscces.