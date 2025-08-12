În tur, roș-albaștrii s-au impus cu 3-2, dar au fost conduși de kosovari cu scorul de 2-0. Jocul campioanei a lăsat din nou de dorit.

Gigi Becali a explicat de ce nu îi mai critică pe jucători

Mihai Popescu a ținut să îi mulțumească lui Gigi Becali pentru faptul că patronul de la FCSB nu i-a mai criticat pe jucători după meciuri, lucru, care în opinia fundașului, îi afecta foarte mult pe fotbaliști, mai ales că echipa era cu moralul la pământ după rezultatele slabe din ultima perioadă.

Întrebat despre mesajul transmis de Mihai Popescu, Gigi Becali a ținut să clarifice motivul pentru care a renunțat să își mai facă praf jucătorii după fiecare meci slab. Patronul campioanei susține că nu înțelege ce se întâmplă cu echipa sa și nu poate critica ceva ce nu înțelege.

”Nu îi mai critic, sunt unele lucruri de neînțeles. Dacă nu înțelegi, cum să critici ceva ce nu ai înțeles? Eu, dacă nu am mai înțeles, ce să zic? De când ne-au bătut Shkendija, eu nu am mai înțeles.

E familia mea, sunt ai mei? De acum încolo, dragoste, rugăciune, pentru că nu e lumesc ce s-a întâmplat. Între PAOK și noi nu era diferența care e între noi și Shkendija”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Mihai Popescu: ”Mă bucur că nea Gigi a înțeles și ne-a lăsat puțin mai liniștiți!”

"Mă bucur că nea Gigi a înţeles şi ne-a lăsat puţin mai liniştiţi. Câteodată criticile sunt bune, dar în momentul în care eram cu moralul la pământ, mai citeai câte o critică de la nea Gigi, mai spuneau şi prietenii şi familia, deja se adunau.

Mă bucur că a înţeles şi dânsul să fie lângă noi, să nu mai vorbească public. Eu zic că uşor-uşor, împreună cu dânsul, pentru că face parte din club, cu siguranţă vom ajunge la nivelul de anul trecut”, a spus Mihai Popescu, conform Prima Sport.

