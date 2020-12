Declaratiile lui Gigi Becali despre Coltescu fac acum inconjurul lumii! Ce spunea finantatorul FCSB-ului in urma cu 10 ani

Sebastian Coltescu este in mijlocul unui scandal urias la nivel mondial.

Arbitrul roman este acuzat de catre turcii de la Istanbul Basaksehir ca la meciul impotriva lui PSG, la care Coltescu a fost arbitru de rezerva, acesta a facut o remarca rasista la adresa antrenorului secund al campioanei Turciei, Pierre Webo.

Astfel, arbitrul roman a intrat in atentia presei din intreaga lume. Jurnalistii spanioli de la AS aduc in atentia publcului declaratiile pe care Gigi Becali le-a facut in urma cu mai mult de 10 ani la adresa lui Sebastian Coltescu.

"Cred ca Sebastian Coltescu ar trebui sa fie pensionat! Arbitrez mai bine decat el! A facut niste greseli mari de la inceputul campionatului. Arbitrii corupti nu mai exista in Romania, sunt doar prosti", spunea la acea vreme Gigi Becali, dupa un meci al echipei sale cu Victoria Branesti.