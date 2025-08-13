În momentul în care a preluat Inter, la începutul lunii iunie, Cristi Chivu (44 de ani) le-a dat șefilor săi o listă de transferuri pe care s-au aflat trei jucători. La două luni de atunci, doar unul dintre ei a fost adus sub comanda românului.

Vorbim despre atacantul Ange-Yoan Bonny, pe care Inter a plătit 23 de milioane de euro, pentru a-l lua de la Parma. Aici, Chivu și Bonny au avut o colaborare reușită, menținând echipa în Serie A, la capătul sezonului trecut.

Din păcate, după aducerea lui Bonny, Inter a dat-o în bară! Atât în cazul transferului fundașului Giovanni Leoni (Parma), cât și în ceea ce îl privește pe atacantul Ademola Lookman (Atalanta). Ambii jucători au fost ceruți, în mod explicit, de Chivu. Și, în ambele cazuri, sunt șanse din ce în ce mai mici ca transferurile să fie realizate de Inter.

În aceste condiții, tehnicianul român s-a reorientat, mai ales că primul său meci din Serie A, Inter – Torino, programat pentru 25 august, bate la ușă.

Planul B al lui Chivu: Sancho și Nkunku

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au dezvăluit că, sătul să aștepte după Lookman, dat dispărut, Chivu a vorbit cu șefii săi și le-a oferit „planul B“. Acesta înseamnă demararea tratativelor cu alți doi atacanți.

Vorbim despre Jordan Sancho (Manchester United) și Christopher Nkunku (Chelsea). Spre deosebire de Lookman, la care Atalanta nu vrea să renunțe decât în schimbul unei sume imense, Sancho și Nkunku au fost puși pe lista de transferuri de echipele lor actuale. Mai mult decât atât, efortul financiar, pe care ar trebui să-l facă Inter, pentru aducerea unuia dintre ei, e mult mai mic, comparativ cu posibilul transfer al lui Lookman.

Concret, pentru vârful de la Atalanta, formația milaneză a făcut o ofertă de 40 de milioane de euro, respinsă imediat. În schimb, Sancho și Nkunku sunt evaluați la 20 de milioane de euro fiecare.

