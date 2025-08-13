Luis Enrique a anunțat ce se întâmplă cu Donnarumma: ”E sută la sută decizia mea”

Luis Enrique a anunțat ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Donnarumma: &rdquo;E sută la sută decizia mea&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Înainte de meciul din Supercupa Europei, dintre PSG și Tottenham, Luis Enrique a luat o decizie neașteptată.

Antrenorul campioanei Europei a decis să-l scoată din lot pe Gianluigi Donnarumma (26 de ani), portarul italian al lui PSG, pe care parizienii sunt foarte aproape să-l piardă în această vară.

Dorit inițial de Galatasaray, se pare că italianul va ajunge la Manchester City, club cu care s-a înțeles deja, astfel că rămâne doar ca cele două cluburi să ajungă la un acord în privința sumei de transfer.

Luis Enrique: ”E sută la sută decizia mea”

Cel mai probabil, decizia luată de Luis Enrique, de a-l scoate din lot, a fost influențată și de faptul că Donnarumma se află pe picior de plecare de la PSG, club pentru care a evoluat în ultimii patru ani.

”Donnarumma nu este în echipă și este decizia mea. Sunt sută la sută responsabil. Vreau un alt tip de portar și am luat această decizie. Gigio este unul dintre cei mai buni portari din întreaga lumea”, a spus Enrique, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Între timp, italianul a confirmat despărțirea de PSG printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Fără să dea detalii, Donnarumma a scris, printre altele, că ”cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup și nu mai pot contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și trist”.

Potrivit Sky Italia, parizienii cer între 20 și 30 de milioane de euro pentru goalkeeper-ul care a fost decisiv în câștigarea Champions League. O sumă considerată ”de chilipir” pentru un jucător cu experiența și palmaresul lui ”Gigio”.

Aflat la PSG din 2021, italianul are o cotă de piață de 35 de milioane de euro pe Transfermarkt. Donnarumma a mai trecut printr-un episod similar la AC Milan, în 2021, când a plecat liber după ce a refuzat prelungirea contractului.

