Ousmane Dembele și Achraf Hakimi sunt accidentați și rămân incerți pentru cel mai important meci al sezonului.

Cei doi au probleme musculare. Dembele la gambă, Hakimi la coapsă, și au lipsit de la ultimul antrenament colectiv al echipei.

PSG speră la recuperări de ultim moment

Situația nu este definitiv închisă, însă semnele sunt mixte. Achraf Hakimi are șanse mai mari să fie recuperat la timp și chiar ar putea fi titular în finala de la Budapesta, în funcție de evoluția din zilele următoare.

În schimb, pentru Ousmane Dembele staff-ul medical rămâne mult mai precaut, iar prezența sa pe teren este încă sub semnul întrebării, anunță presa franceză.

PSG ajunge din nou în ultimul act al Champions League, după un parcurs intens, decis în semifinale în fața lui Bayern Munchen, scor 6-5 la general.

De cealaltă parte, Arsenal revine într-o finală de Liga Campionilor după aproape două decenii, după ce a eliminat-o pe Atletico Madrid cu 2-1 la general.

Sezonul celor doi accidentați arată astfel:

Achraf Hakimi : 31 de meciuri, trei goluri, nouă assisturi în acest sezon

: 31 de meciuri, trei goluri, nouă assisturi în acest sezon Ousmane Dembele: 39 de meciuri, 19 goluri, 11 assisturi în acest sezon

Arsenal și „calul troian” PSG

Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.