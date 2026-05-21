Rădoi vrea un campion din Bănie la Gaziantep! Motivul pentru care fotbalistul ezită să plece

Deși a înregistrat patru înfrângeri în primele sale patru meciuri pe banca lui Gaziantep, Mirel Rădoi va continua în Turcia și pregătește campania de achiziții pentru stagiunea următoare. Pe lista tehnicianului se află Adrian Rus , un jucător esențial în succesul recent al Universității Craiova . Echipa din Bănie a reușit să își adjudece atât titlul de campioană, cât și Cupa României, asigurându-și astfel prezența în preliminariile Champions League .

Presiuni din Turcia și o ofertă din Bănie

Antrenorul în vârstă de 45 de ani insistă pentru realizarea transferului, bazându-se pe relația anterioară foarte bună pe care a avut-o cu fundașul central, pe care l-a mai pregătit la naționala de tineret și la clubul oltean. Potrivit Fanatik, insistențele lui Rădoi reprezintă principalul motiv pentru care fotbalistul nu a semnat încă un nou angajament cu actuala sa echipă.

Conducerea alb-albaștrilor încearcă să îl păstreze pe jucătorul de 30 de ani, propunându-i o înțelegere valabilă pe trei sezoane, care i-ar aduce un venit total de 1,3 milioane de euro. Perspectiva participării în cupele europene și acomodarea excelentă a familiei sale în Craiova îl determină pe fotbalist să prioritizeze rămânerea în fotbalul intern.

În stagiunea recent încheiată, apărătorul cotat la 1,2 milioane de euro pe transfermarkt.com a bifat 34 de apariții în tricoul oltenilor, reușind să marcheze patru goluri.