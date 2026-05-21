Aston Villa a câştigat trofeul Europa League, după ce a învins echipa germană SC Freiburg cu scorul de 3-0 miercuri seara, în finala disputată pe Beşiktaş Park din Istanbul.

Formaţia engleză s-a impus clar, prin golurile marcate de belgianul Youri Tielemans (41), argentinianul Emiliano Buendia (45+3) şi Morgan Rogers (58).

Unai Emery, la Aston Villa din 2022, când echipa era la retrogradare

Antrenorul spaniol Unai Emery a câştigat competiţia pentru a cincea oară!

El a mai câştigat trofeul de trei ori cu Sevilla (2013/2014, 2014/2015 şi 2015/2016) şi o dată cu Villarreal (2020/2021), dar a şi pierdut o finală, cu Arsenal (2018/2019).

Spaniolul se află acum în careul de ași al antrenorilor cu cele mai multe trofee europene cucerite, cinci la număr, alături de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho și Giovanni Trapattoni.

Când Emery a ajuns la Villa, în noiembrie 2022, echipa era la trei puncte de retrogradarea din Premier League în Championship!

A urmat revirimentul în mandatul tehnicianului spaniol, cu calificarea imediată în cupele europene, cu un loc în careul de ași din Premier League, cu calificări succesive în Champions League și, acum, cu un trofeu continental așteptat de decenii bune de fanii echipei din Birmingham.