FOTO Antrenor Emeryt! Geniul lui Unai Emery a dus-o pe Aston Villa de la retrogradare la Champions League

Antrenor Emeryt! Geniul lui Unai Emery a dus-o pe Aston Villa de la retrogradare la Champions League Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa pregătită de tehnicianul spaniol a câștigat Europa League.

TAGS:
Unai EmeryAston VillaEuropa LeagueChampions LeaguePremier League
Din articol

Aston Villa a câştigat trofeul Europa League, după ce a învins echipa germană SC Freiburg cu scorul de 3-0 miercuri seara, în finala disputată pe Beşiktaş Park din Istanbul.

Formaţia engleză s-a impus clar, prin golurile marcate de belgianul Youri Tielemans (41), argentinianul Emiliano Buendia (45+3) şi Morgan Rogers (58).

Unai Emery, la Aston Villa din 2022, când echipa era la retrogradare

Antrenorul spaniol Unai Emery a câştigat competiţia pentru a cincea oară!

El a mai câştigat trofeul de trei ori cu Sevilla (2013/2014, 2014/2015 şi 2015/2016) şi o dată cu Villarreal (2020/2021), dar a şi pierdut o finală, cu Arsenal (2018/2019).

Spaniolul se află acum în careul de ași al antrenorilor cu cele mai multe trofee europene cucerite, cinci la număr, alături de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho și Giovanni Trapattoni.

Când Emery a ajuns la Villa, în noiembrie 2022, echipa era la trei puncte de retrogradarea din Premier League în Championship!

A urmat revirimentul în mandatul tehnicianului spaniol, cu calificarea imediată în cupele europene, cu un loc în careul de ași din Premier League, cu calificări succesive în Champions League și, acum, cu un trofeu continental așteptat de decenii bune de fanii echipei din Birmingham.

Aston Villa, trofeu după decenii de așteptare

Aston Villa şi-a trecut în palmares al treilea său trofeu european, după ce în 1982 a câştigat Cupa Campionilor Europeni, iar în 1983 a obţinut şi Supercupa Europei. 

Villa nu mai obţinuse un trofeu din 1996, când cucerea Cupa Ligii engleze.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trei greșeli care pot face ca vacanța să te coste mai mult. Recomandările unui specialist în turism: „Nu mai aștepta”
Trei greșeli care pot face ca vacanța să te coste mai mult. Recomandările unui specialist în turism: „Nu mai aștepta”
ARTICOLE PE SUBIECT
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
ULTIMELE STIRI
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi
Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi
Rădoi vrea un campion din Bănie la Gaziantep! Motivul pentru care fotbalistul ezită să plece
Rădoi vrea un campion din Bănie la Gaziantep! Motivul pentru care fotbalistul ezită să plece
MM Stoica nu l-a iertat pe Bogdan Andone: „El să nu uite că ne-a lăsat pe noi”
MM Stoica nu l-a iertat pe Bogdan Andone: „El să nu uite că ne-a lăsat pe noi”
Victor Becali nu menajează pe nimeni: ce a spus despre barajul Farului și lupta FCSB - Steaua
Victor Becali nu menajează pe nimeni: ce a spus despre barajul Farului și lupta FCSB - Steaua
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului

Chivu se apucă de transferuri! Doi fundași de la FC Barcelona și Tottenham, pe lista românului



Recomandarile redactiei
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Pleacă de la Inter! Cristi Chivu va lua decizia
Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”
Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”
Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi
Revoluția lui Chivu la Inter: Un titular e gata de plecare la Bayern, iar pe listă sunt doi fundași noi
Rădoi vrea un campion din Bănie la Gaziantep! Motivul pentru care fotbalistul ezită să plece
Rădoi vrea un campion din Bănie la Gaziantep! Motivul pentru care fotbalistul ezită să plece
Victor Becali nu menajează pe nimeni: ce a spus despre barajul Farului și lupta FCSB - Steaua
Victor Becali nu menajează pe nimeni: ce a spus despre barajul Farului și lupta FCSB - Steaua
Alte subiecte de interes
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Unai Emery a semnat! Cu ce club s-a înțeles
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
Încă un Leicester în Premier League? Echipa care e la două puncte de lider și vrea să scrie istorie
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

stirileprotv Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!