Arsenal și „calul troian" PSG

Ionut Stoica
Paris Saint-Germain și Arsenal se vor întâlni în finala UEFA Champions League, programată pe 30 mai, pe „Puskas Arena” din Budapesta.

Pentru PSG va fi a doua finală consecutivă, după trofeul cucerit în sezonul trecut, în timp ce Arsenal revine în ultimul act al competiției după aproape 20 de ani și visează la primul triumf european din istorie.

Drumul către Budapesta a fost extrem de dificil pentru ambele formații. PSG a trecut dramatic de Bayern Munchen, după 6-5 la general, iar Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid, cu scorul total de 2-1.

Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.

Până acum, cele două cluburi s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal una, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Ambele echipe se luptă la titlul național

La momentul redactării acestui articol, PSG este pe primul loc în Ligue 1 cu 70 de puncte, la șase distanță de locul doi ocupat de Lens.

Parizienii trebuie să fie foarte atenți cum gestionează ultimele trei etape, mai ales că în partida din runda #33 se vor duela chiar cu locul secund.

În Anglia, Arsenal este de asemenea lider cu 76 de puncte, la cinci lungimi distanță de Manchester City, dar care are un meci în minus jucat.

„Tunarii” mai au de jucat în campionat cu West Ham, Burnley și Crystal Palace, în timp ce trupa lui Guardiola are de înfruntat Brentford, Crystal Palace, Bournemouth și Aston Villa.

