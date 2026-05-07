Pentru PSG va fi a doua finală consecutivă, după trofeul cucerit în sezonul trecut, în timp ce Arsenal revine în ultimul act al competiției după aproape 20 de ani și visează la primul triumf european din istorie.

Drumul către Budapesta a fost extrem de dificil pentru ambele formații. PSG a trecut dramatic de Bayern Munchen, după 6-5 la general, iar Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid, cu scorul total de 2-1.

Arsenal și „calul troian” PSG

Înaintea finalei, statisticile oferă un detaliu interesant. Arsenal a pierdut doar două dintre ultimele 24 de meciuri disputate în Liga Campionilor, iar ambele înfrângeri au venit chiar împotriva lui PSG.

Parizienii s-au impus cu 1-0 la Londra și cu 2-1 pe teren propriu în semifinalele sezonului trecut, iar aceste succese reprezintă singurele victorii din istoria lui PSG împotriva tunarilor în Champions League.

Până acum, cele două cluburi s-au întâlnit de cinci ori în competiție. PSG are două victorii, Arsenal una, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.