LIVE TEXT PSG - Bayern Munchen, ”finala” din semifinalele Champions League, de la 22:00! Dublă lovitură pentru Bayern

PSG - Bayern Munchen, ”finala” din semifinalele Champions League, de la 22:00! Dublă lovitură pentru Bayern Liga Campionilor
Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Atletico Madrid și Arsenal sunt echipele din ”careul de ași” UCL.

PSG - Bayern Munchen

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Paris Saint-Germain și Bayern Munchen se întâlnesc în meciul tur din prima semifinală a ediției 2025-2026 din Champions League.

Mâine, de la aceeași oră, Atletico Madrid și Arsenal vor juca în a doua semifinală UCL.

Luis Enrique spune că ”nicio echipă nu este mai puternică” decât PSG

"Nicio echipă nu este mai puternică" decât Paris Saint-Germain, a declarat luni antrenorul formaţiei pariziene, Luis Enrique, în ajunul meciului cu Bayern Munchen, de pe Parc des Princes, semifinala tur a Ligii Campionilor la fotbal, relatează AFP.

PSG şi Bayern "sunt cele mai bune echipe din Europa, chiar dacă Arsenal a avut şi ea un sezon excelent", a afirmat Luis Enrique, într-o conferinţă de presă. "În ceea ce priveşte constanţa, Bayern stă puţin mai bine ca noi. Dar în ceea ce priveşte ceea ce arătăm, nu există o echipă mai puternică decât noi. După ce am ratat Top 8 (n.r. - la finalul fazei principale a competiţiei), am spus deja că nu există o echipă mai puternică decât noi", a adăugat tehnicianul deţinătoarei Ligii Campionilor.

"Toţi antrenorii îşi doresc să ajungă la sprintul final al sezonului în cele mai bune condiţii. Toţi jucătorii sunt pregătiţi, este magia Ligii Campionilor, care le dă jucătorilor o energie specială. Toţi vor să fie acolo. Restul depinde de multe lucruri, nu este vorba de întâmplare", a spus Luis Enrique.

Faptul că PSG a atins pentru al treilea an consecutiv semifinalele Ligii Campionilor "este o adevărată plăcere şi este meritat", a subliniat spaniolul. " Îmi amintesc de prima semifinală împotriva lui Dortmund: am lovit bara de şase ori, dar Dortmund a câştigat ambele meciuri (n.r. - în 2024). Dar trebuie să fii ambiţios ca să fii aici, şi cred că asta suntem. Vrem să mergem puţin mai departe."

Întrebat care a fost discursul său înaintea meciului cu Bayern, Luis Enrique a răspuns: "Nu trebuie să motivezi, dimpotrivă, să calmezi. Este un echilibru."

"Toată lumea este pregătită şi voi proceda ca de obicei pentru a alege. Dar atenţie, vom avea nevoie de toţi jucătorii disponibili şi, în acest sens, cred că suntem pregătiţi", a afirmat antrenorul.

Achraf Hakimi și Nuno Mendes vs Luis Diaz și Michael Olise

Întrebat cum vor juca Achraf Hakimi şi Nuno Mendes în faţa unor adversari ca Luis Diaz şi Michael Olise, el a spus: "Credeţi că ne-am schimbat în Liga Campionilor apărându-ne? Nu, ei vor trebui să se apere, şi foarte bine, pentru că Bayern este puternică. Dar noi trebuie să atacăm mai mult decât să apărăm. Vrem să câştigăm acest prim meci şi să-l câştigăm şi pe al doilea, indiferent de rezultatul primului."

Luis Enrique a comentat faptul că Marquinhos joacă puţin în acest sezon în Ligue 1, dar este folosit de fiecare dată în Liga Campionilor.

"Avem nevoie de toţi jucătorii pentru a încerca să fim competitivi în ambele competiţii. Trebuie să gestionăm timpul de joc. Când luăm astfel de decizii, înseamnă că am verificat fiecare caz. El este foarte important pentru noi, este căpitanul nostru, iar căutarea celei mai bune versiuni a lui în cele mai importante meciuri este evidentă atât pentru noi, cât şi pentru el", a spus tehnicianul, citat de Agerpres.

Dublă lovitură pentru Bayern! Raphael Guerreiro ratează meciul cu PSG, iar Vincent Kompany este suspendat

Internaţionalul portughez Raphael Guerreiro, jucătorul echipei Bayern Munchen, este indisponibil pentru meciul tur cu Paris Saint-Germain, din semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, din cauza unei accidentări, a anunţat luni clubul din Bundesliga, citat de EFE.

Guerreiro (32 ani) a suferit o leziune musculară la piciorul drept, iar durata indisponibilităţi sale nu a fost precizată de gruparea bavareză.

Fotbalistul lusitan se adaugă altfel pe lista jucătorilor lui Bayern care se confruntă în prezent cu leziuni musculare, pe care mai figurează Tom Bischof, Lennart Karl şi Serge Gnabry, ultimul urmând să rateze restul sezonului.

La meciul tur cu PSG, antrenorul lui Bayern, Vincent Kompany, nu va putea sta pe banca echipei sale din cauza unei suspendări pentru cumul de cartonaşe galbene.

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
Un portar român de 15 ani, promovat la prima echipă a lui Bayern Munchen! Ce i-a spus la antrenament marele Manuel Neuer
Două surprize uriașe, la Madrid: numerele 2 și 3 în lume, afară din competiție, în aceeași zi
Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: "Va avea o carieră fabuloasă"
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
Arsenal și Chelsea se bat pentru "noul Hazard". Puștiul a înscris un gol superb pentru Ajax
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto



Răzvan Lucescu și antrenorul român care l-a impresionat: "Va avea o carieră fabuloasă"
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB este golgheterul campionatului! ”Am dat un telefon și așa am dat ordin”
Două surprize uriașe, la Madrid: numerele 2 și 3 în lume, afară din competiție, în aceeași zi
A bătut România în martie, acum a devenit șomer: „Mult succes!“
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
În anii 2000 fotbaliști titulari în naționala Belgiei jucau în Liga 1 din România, acum ”Dracii Roșii” joacă în altă ligă: sunt pe locul 3 în clasamentul FIFA!
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

