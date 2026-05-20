Jamie Vardy ar putea să revină în Anglia în vară, la finalul acestui sezon de Serie A.

Trecut de prima tinerețe, Jamie Vardy rămâne, totuși, un atacant curtat de multe echipe. El demonstrează că vârsta poate să fie doar un număr, deși la începutul anului a împlinit 39 de ani.

Vârful născut la Sheffield reușește să facă față cu brio în unul dintre cele mai puternice campionate din lume, în Serie A, unde joacă la Cremonese, din vara anului trecut, iar până acum a consemnat șapte goluri și două pase decisive în cele 28 meciuri jucate în Serie A, după ce în perioada 2012-2025 a evoluat la Leicester City, cu care a reușit să câștige titlul în Premier League în sezonul 2015-2016 și Cupa Angliei în sezonul 2020-2021.

Jamie Vardy, înapoi în Anglia? Legitimat la Cremonese, e dorit de Sheffield

În total, a adunat 500 de meciuri pentru Leicester, a marcat 200 de goluri și a oferit 71 de pase decisive, dar poveștile despre perioada sa în Premier League (campionat care se vede în direct și în exclusivitate în România pe VOYO) continuă să fie spuse.

În aceste zile, în Anglia a apărut o informație interesantă legată de următoarea destinație a lui Vardy, care s-ar putea întoarce în Anglia. El este dorit, se pare, de echipa din orașul său natal, de Sheffield Wednesday.

Cremonese riscă retrogradarea din Serie A în Serie B

Cremonese are emoții mari în privința retrogradării în Serie B. Când mai este o rundă de jucat din Serie A, echipa lui Vardy se află pe locul 18, ultimul care duce în divizia secundă, dar la numai un punct de locul 17, primul deasupra liniei roșii, ocupat de Lecce.

În ultima rundă a sezonului de Serie A, Cremonese va întâlni, pe teren propriu, Como, formație clasată pe locul 5.