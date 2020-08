PSG - Bayern Munchen, LIVE TEXT, de la 22:00 | DUEL de VIS in finala unui sezon de cosmar! Neymar si Mbappe si lupta cu Lewandowski si Muller pentru trofeul CHAMPIONS LEAGUE

09:14

Sezonul 2019 - 2020 al UEFA Champions League este pe cale sa ia sfarsit in aceasta seara cu una dintre cele mai spectaculoase finale de care putea avea parte.

PSG si Bayern Munchen se vor duela pentru ravnitul trofeul, la finalul unei editii care a fost macinata de pandemia de Covid-19 si a ajuns sa fie incheiata in luna august.

PSG a ajuns in finala dupa un traseu in care le-a eliminat pe Dortmund (1-2, 2-0), Atalanta (2-1) si Leipzig (3-0), in timp ce Bayern a trecut de Chelsea (3-0, 4-1), Barcelona (8-2) si Lyon (3-0).

Robert Lewandowski (32 de ani) este cel mai bun marcator al acestei editii de Champions League, cu 15 goluri inscrise si este la doar 2 reusite distanta de recordul stabilit de Cristiano Ronaldo (17 goluri, cele mai multe marcate intr-o editie de Champions League).

Bayern Munchen a castigat Champions League de 5 ori in istorie, de 3 ori in vechiul format ('74,'75 si '76) si de 2 ori in noul format ('01, '13), in timp ce PSG este pentru prima oara in istorie in finala Champions League.

Ambele echipe au toti jucatorii la dispozitie. PSG i-a declarat apti atat pe Keylor Navas, care a lipsit in semifinala cu Lyon, cat si pe Veratti. De partea cealalta, singurul jucator care nu este 100% e fundasul Jerome Boateng.