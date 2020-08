PSG si Bayern joaca DEGEABA! Sevilla a "CASTIGAT" deja si Champions League:) Gafa MONUMENTALA cu care s-a facut de ras un fost jucator de la Real Madrid

Printre mesajele de felicitare adresate celor de la FC Sevilla dupa triumful de vineri seara s-a strecurat si o eroare care a devenit virala.

Ivan Campo (46 de ani) e un fost international spaniol care a evoluat mult timp la Real Madrid (1998-2002), trecandu-si in palmares inclusiv 2 Ligi ale Campionilor. Cu atat mai mult e inexplicabila greseala comisa de iberic pe Twitter, Campo incurcand cele doua competitii majore din fotbalul continental.

Astfel, dupa victoria conationalilor de la FC Sevilla in finala Europa Legaue, Ivan Campo a scris in spatiul virtual urmatorul text: "Multe felicitari lui Sevilla, campioana Champions League. Impresionant". Evident, textul de pe Twitter s-a viralizat imediat, iar fostul "galactic" a ajuns tinta ironiilor in lumea intreaga. Castigatoarea adevarata a Ligii Campionilor se va stabili duminica, in urma confruntarii dintre PSG si Bayern Munchen.