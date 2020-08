Ladislau Boloni, antrenor in Champions League! A fost prezentat OFICIAL la noul sau club: "Unul dintre cele mai importante cluburi m-a contactat!"

Ladislau Boloni a semnat contractul cu noua echipa si este mai pregatit ca niciodata de o noua provocare.

Fostul antrenor al lui Antwerp a fost anuntat oficial in calitate de tehnician al lui Gent, echipa calificata in UEFA Champions League. Belgienii intra in turul 3 preliminar in cea mai importanta competitie intercluburi.

Boloni a semnat pentru doi ani si promite ca va face performanta alaturi de vicecampioana Belgiei. Primul sau duel pe banca tehnica va fi chiar impotriva fostei echipe, Antwerp.

"Incerc sa raman serios, insa nu este usor cand sunt atat de fericit. Sunt incantat ca am fost contactat de unul dintre cele mai importante cluburi din tara. Belgia este a doua casa a mea si pot face un pas inainte alaturi de aceasta echipa.

Stiu ca oamenilor le place sa vorbeasca despre realizarea unor miracole, si eu imi doresc asta, insa avem nevoie de rezultate.

Debutul va fi unul special pentru mine, cu siguranta. Am primit deja multe mesaje si ma uit cu placere in urma. Suntem profesionisti, iar acum responsabilitatea mea este in alta parte", a spus Boloni la prezentarea oficiala.