Scandal în fotbal! Ben White a refuzat convocarea pentru EURO 2024. Ce a avut de spus Gareth Southgate în această privință

White, care nu a mai jucat pentru naționala Angliei din martie 2022, a lipsit din lotul anunțat de selecționerul britanic, Gareth Southgate, joi.

"Tunarul" a fost inițial inclus în lotul Angliei pentru Cupa Mondială din 2022, dar s-a retras din echipă pe parcursul turneului, invocând motive personale.

În timp ce au circulat zvonuri despre plecarea neașteptată a lui White din Qatar, fiind presupusă a fi din cauza unui conflict cu antrenorul Steve Holland., însă Southgate a respins total aceste afirmații.

Într-o conferință de presă după dezvăluirea lotului său de 25 de jucători, Southgate a dezvăluit discuția sa recentă cu directorul sportiv de la Arsenal, "Edu" Gaspar.

"Am primit un apel de la Edu săptămâna trecută spunând că Ben nu dorește să fie luat în considerare pentru loturile Angliei în acest moment", a explicat Southgate, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

"Am vorbit cu el după Qatar și a existat o anumită reticență din partea lui. Nu știu de ce este așa, dar îi respect decizia. Las ușa deschisă pentru că este un jucător bun"

