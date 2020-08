Nu numai ca i-a furat iubita, dar i-a dat si DECISIVA! Neymar l-a umilit complet pe cantaretul Maluma. Cine e femeia pe care se bat cei doi

Dupa calificarea in finala Ligii Campionilor, brazilianul Neymar i-a platit o "polita" artistului columbian.

Natalia Barulich (28 de ani) este noua iubita a starului echipei Paris Saint-Germain, Neymar reusind s-o seduca inca din perioada in care tanara se afla intr-o relatie cu cantaretul Maluma. Natalia s-a facut cunoscuta in intreaga lume in 2017, cu aparitia spectaculoasa din videoclipul "Felices los 4", una dintre melodiile de succes ale lui Maluma, dupa care cei doi si-au continuat colaborarea, dar in viata intima, ca iubiti.

Acum, dupa ce frumoasa cu origini croato-cubaneze l-a lasat pe Maluma pentru Neymar, intre cei doi barbati n-are cum sa fie liniste. Conflictul a fost repornit in aceasta saptamana de fotbalistul lui PSG, care a postat in spatiul virtual un videoclip in care el si colegii sai sarbatoresc victoria cu Leipzig din Liga Campionilor pe ritmul unei melodii a lui Maluma, "Hawai".

Acesta din urma n-a suportat umilinta si a facut un gest neasteptat, inchizandu-si contul de Instagram fara nici o explicatie. Chiar reprezentantii cantareti s-au declarat socati, specificand insa ca Maluma este bine si in siguranta.

Natalia Barulich a facut primii pasi in modelling dupa ce a participat in 2012 la concursul de frumusete Miss California. Remarcata de mai multe agentii, ea s-a consacrat ca model de talie internationala cu ajutorul brandului Guess, care a solicitat-o pentru mai multe campanii de promovare.