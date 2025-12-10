GALERIE FOTO Start de foc în Real Madrid - Manchester City! Arbitrul a dat penalty în minutul 2! Ce a urmat

Start de foc în Real Madrid - Manchester City! Arbitrul a dat penalty în minutul 2! Ce a urmat Liga Campionilor
Real Madrid o înfruntă pe Manchester City în Champions League.

penaltyReal MadridChampions LeagueManchester City
La momentul redactării articolului scorul în Real Madrid - Manchester City este 0-0.

Madrilenii au fost foarte aproape de deschiderea scorului încă din primele minute, dar penalty-ul dictat inițial de centralul meciului a fost anulat de VAR.

Real Madrid a primit inițial penalty, dar VAR-ul a corectat decizia

În minutul 2 al meciului de pe Santiago Bernabeu, centralul Clement Turpin a dictat lovitură de la 11 metri după ce Matheus Nunes l-a faultat clar pe Vinicius.

Cu toate acestea, faultul comis de jucătorul „cetățenilor” a avut loc în afara careului, iar VAR-ul a schimbat decizia arbitrului francez, iar Real Madrid a primit doar o lovitură liberă din marginea careului.

Sursă foto: Prima Sport

Echipele de start din Real Madrid - Manchester City:

  • Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras – Ceballos, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Garcia, Vinicius
  • Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Silva, Nico, Foden – Cherki, Doku - Haaland
