La momentul redactării articolului scorul în Real Madrid - Manchester City este 0-0.

Madrilenii au fost foarte aproape de deschiderea scorului încă din primele minute, dar penalty-ul dictat inițial de centralul meciului a fost anulat de VAR.

Real Madrid a primit inițial penalty, dar VAR-ul a corectat decizia

În minutul 2 al meciului de pe Santiago Bernabeu, centralul Clement Turpin a dictat lovitură de la 11 metri după ce Matheus Nunes l-a faultat clar pe Vinicius.

Cu toate acestea, faultul comis de jucătorul „cetățenilor” a avut loc în afara careului, iar VAR-ul a schimbat decizia arbitrului francez, iar Real Madrid a primit doar o lovitură liberă din marginea careului.

