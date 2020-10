Scandalul momentului in fotbalul romanesc! Mirel Radoi il da in JUDECATA pe Florin Prunea dupa acuzatiile pe care le-a facut

Selectionerul Mirel Radoi a reactionat dupa declaratiile facute de Florin Prunea dupa meciul cu Austria.

Atunci, fostul portar al nationalei a declarat ca lui Radoi ii face selectia Mihai Stoichita: "Selectiile la echipele nationale. Ar fi prea mult ca la echipa nationala a Romaniei sa se faca selectia in functie de interese. Dar eu pot sa va confirm si au fost oameni si din Federatia Romana de Fotbal, si din tara, si voi, presa, care stiu clar persoana care se ocupa de convocarile la echipa nationala. Aceasta persoana se cheama Mihai Stoichita".

La doua saptamani de la acel moment, Mirel Radoi a dezvaluit la Telekom Sport ca este hotarat sa il dea in judecata pe Prunea: "Imi pare rau pentru Florin, e prietenul meu, dar va trebui sa probeze in instanta ceea ce a declarat. Asa e in Romania, oricine poate sa spuna orice. Oamenii trebuie sa invete ca nu se poate sa spune astfel de lucruri fara sa probeze".