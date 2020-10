Baluta, 5 minute in teren in Champions League! Sanse mari sa fie titular in fata lui Messi si Fati pe Camp Nou

Dinamo Kiev a terminat la egalitate, scor 2-2, partida jucata in deplasare la Ferencvaros.

Meciul de la Budapesta incepuse perfect pentru echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev marcand in minutul 28 dintr-un penalty executat de Tsygankov. Chiar inainte de pauza, Carlos de Pena a dublat avantajul pentru ucraineni, care pareau ca nu mai au cum sa scape victoria din mana.

Dupa pauza, Ferencvaros a redus din avantaj prin Nguen, iar in minutul 65 a intrat pe teren si fostul fotbalist al Voluntariului, Laidouni. In ultimele 5 minute din timpul regulamentar, Sydorchuk a facut un fault care i-a adus cel de-al doilea galben. Ramas in 10 oameni, Mircea Lucescu l-a introdus pe Tudor Baluta in locul lui Shaparenko pentru a aduce un plus pe plan defensiv.

Nu a fost sa fie, Ferencvaros egaland dupa o pasa a lui Laidouni, partida terminandu-se cu scorul de 2-2. Astfel, din cauza cartonasului rosu primit de Shaparenko, Tudor Baluta are sanse mari sa fie titular in partida de pe Camp Nou impotriva Barcelonei.

Dinamo Kiev are un singur punct acumulat in primele doua meciuri de UEFA Champions League, iar pentru echipa lui Lucescu urmeaza o dubla cu Barcelona.