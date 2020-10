Momente de HAOS in Europa League! Jucatorii nu sunt lasati sa intre in tara dintr-un motiv incredibil! 

PSV Eindhoven va trebui sa se descurce fara doi jucatori in meciul de Europa League contra Omoniei Nicosia.

Daca Mario Gotze a fost recuperat pentru meciul de joi seara, lui Eran Zahavi si Jordan Teze nu le-a fost permis accesul in Cipru. Cipriotii refuza accesul celor doi fotbalisti deoarece acestia au fost testati pozitivi la inceputul lunii.

PSV se confrunta cu probleme mari de lot, fundasul Nick Viergever fiind de asemenea testat pozitiv miercuri dimineata. Este al saptelea jucator care va lipsi din cauza coronavirusului.

Zahavi si Teze finalizasera perioada de carantina si ar fi putut evolua in siguranta in conformitate cu regulile autoritatilor de sanatate si UEFA, dupa cum a anuntat PSV.

"Autoritatile din Cipru refuza sa le permita accesul in insula lui Eran Zahavi si Jordan Teze. Motivul este acela ca cei doi ar fi fost testati pozitivi la inceputul acestei luni", a scris PSV Eindhoven pe Twitter.

The authorities in Cyprus refused to allow Eran Zahavi and Jordan Teze to enter the island.

Due to the fact that they tested positive for Corona earlier this month.#OMOPSV #UEL