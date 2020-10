Danut Lupu da vina pe Cosmin Contra si Dan Petrescu pentru rezultatele de la nationala Romaniei: "Accepta si aduc jucatori straini!"

Fostul mijlocas nu este de acord cu promovarea exagerata a fotbalistilor straini in campionatul Romaniei.

Danut Lupu nu este incantat de ce se intampla in ultima vreme la echipele de fotbal din Romania. El este de parere ca nationala Romaniei nu are o sursa foarte mare de selectie, deoarece fotbalistii romani evolueaza din ce in ce mai putin in dauna strainilor.

Fostul mijlocas dinamovist este de parere ca principalii vinovati pentru lipsa de promovare a jucatorilor romani sunt Cosmin Contra si Dan Petrescu.

"Vedeti, aici este un subiect mai delicat pentru ca principalii vinovati pentru ceea ce se intampla echipa nationala sunt Contra, Dan Petrescu. Sunt antrenori romani. Atat timp cat ei accepta si aduc jucatori straini, iar pe romani nu-i promoveaza, nu putem sa facem nici o echipa nationala."

"Poate se va da o lege sa joace straini la nationala, cum a fost adoptat Camora. Eu spun ca la nationala vom avea probleme inca 10 ani atata timp cat nu vom intelege ca trebuie sa promovam jucatorii romani. Eu am mare incredere in Radoi, dar nu poti sa faci din malai cozonac", a declarat Danut Lupu pentru Telekom Sport.