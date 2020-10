BREAKING NEWS: Franta intra in CARANTINA TOTALA pentru o luna! Anuntul oficial al lui Macron

Franta va intra din nou intr-un "lockdown" national incepand de vineri pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat miercuri presedintele Emmanuel Macron intr-un discurs catre natiune.

"Am decis ca trebuie sa reintram incepand de vineri in izolarea care a stopat virusul. Masura este valabila pentru intreg teritoriul national", a declarat seful statului intr-o alocutiune televizata.

Noile masuri pe care le-a anuntat, si care vor intra in vigoare de vineri, inseamna ca oamenii vor trebui sa ramana in locuinte cu exceptia achizitionarii de bunuri esentiale, deplasarilor la medic sau orei zilnice de miscare in aer liber. Oamenii vor avea nevoie de declaratii pe proprie raspundere pentru a iesi din locuinte.

Noul "lockdown" va fi valabil cel putin pana la 1 decembrie. Macron a precizat insa ca daca in doua saptamani situatia sanitara se va imbunatati atunci guvernul va evalua posibilitatea de a redeschide anumite magazine considerate neesentiale.

Oamenilor li se va permite in continuare sa mearga la serviciu daca angajatorul va considera ca este imposibil sa lucreze de acasa si, o diferenta fata de precedenta izolare din martie, cele mai multe scoli vor ramane deschise.

Barurile, restaurantele si magazinele neesentiale vor fi inchise in Franta incepand de vineri in cadrul noului "lockdown", a precizat Macron.

"Virusul circula cu o viteza pe care nici cele mai pesimiste estimari nu au anticipat-o. Ca toti vecinii nostri, suntem depasiti de cresterea brusca a raspandirii virusului", a declarat Macron in discursul sau.

"Suntem cu totii in aceeasi situatie: depasiti de un al doilea val despre care stim ca va fi mai greu, mai letal decat primul", a adaugat el.

Franta risca sa inregistreze "cel putin 400.000 de decese suplimentare" in urmatoarele cateva luni daca nu se face nimic impotriva epidemiei de COVID-19, in ideea de a obtine o imunitate colectiva, a mai afirmat miercuri Emmanuel Macron.

"Niciodata Franta nu va adopta aceasta strategie" care ar insemna "trierea pacientilor", persoanele in varsta fiind principalele victime ale pandemiei, a adaugat seful statului in alocutiunea sa televizata.

Franta a raportat marti 523 noi decese de noul coronavirus intr-o singura zi, cel mai ridicat bilant zilnic din aprilie.A

Agerpres