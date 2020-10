ISTORIE: HATTRICK pentru Morata in fata Barcelonei! Din pacate, toate golurile au fost anulate! :) Ghinion teribil pentru atacantul lui Juve

Spaniolul Morata a marcat de 3 ori contra Barcelonei, insa niciun gol nu s-a pus.

Toate reusitele au fost anulate pentru offside! Morata devine primul jucator din istoria Champions League cu hattrick.. de goluri anulate intr-un meci. :)

Dupa cele doua goluri de care n-a apucat sa se bucure in prima repriza, Morata a patit-o si dupa pauza. VAR-ul a intervenit si i-a facut seara de cosmar! Norocul nu e cu varful adus de la Atletico. Morata a avut cate un gol anulat si in fiecare dintre ultimele doua meciuri jucate pentru Juventus in Serie A. In total, numai in 2020 are 11!



Morata has put the goal in the back of the net three times against Barcelona: Offside ❌

Offside ❌

Offside ❌ pic.twitter.com/4SSB7LbVid — B/R Football (@brfootball) October 28, 2020