BREAKING NEWS: Sanse mari ca Dinamo-Astra sa NU SE JOACE! Focar de COVID, lucrurile au scapat de sub control: Liga, obligata sa amane jocul

Pentru a doua oara in doar cateva luni, Astra are probleme din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus din lot!

Dupa ce in finalul sezonului trecut n-a putut sa joace contra Craiovei si a FCSB in urma infectarii cu COVID, Astra traieste din nou acelasi cosmar. In urma testarii obligatorii prevazute in protocolul medical, nu mai putin de 14 probe au returnat rezultat pozitiv, anunta sursele www.sport.ro. Astfel, decizia normala a LPF ar fi amanarea partidei Dinamo-Astra, meci programat sa se dispute vineri de la 9 seara.

Stirea vine pe fond de criza in ambele echipe. La Dinamo nu sunt nici bani, nici rezultate, iar 'cainii' au ajuns din nou in zona retrogradarii. Nici la Giurgiu nu e mai bine. Astra e ultima in Liga 1, cu numai 4 puncte castigate in 8 etape! Singura victorie de pana acum a sezonului a venit insa in ultima etapa, 4-0 cu Poli Iasi, astfel ca existau semnale ca echipa controlata prin telefon de Edi Iordanescu poate sa revina la viata.

Din 14 teste pozitive la Astra. 4 sunt ale unor jucatori care au fost bolnavi si in iunie de COVID, intre ei Crepulja si Lazar. Budescu e si el pozitiv! Astra va solicita oficial amanarea meciului cu Dinamo. Conform prevederilor regulamentare, un meci poate fi amanat o singura data pe motiv de COVID.