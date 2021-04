"Am inceput meciul foarte bine! Trebuia sa mai marcam macar o data inainte de pauza!" Tuchel, nemultumit dupa egalul de la Madrid

Chelsea a inceput foarte bine partida si a deschis scorul prin Pulisic, in minutul 14, asta dupa ce ratase inca o ocazie mare prin Timo Werner, cu doar cateva minute mai devreme. Londonezii s-au vazut egalati in minutul 29, atunci cand Benzema a reluat din careu o mingea pe care fundasii echipei lui Tuchel nu au putut sa o respinga.

Englezii au mai avut mai multe ocazii de a marca si au dominat prima repriza, insa fara a mai reusi sa puncteze pe tabela. Repriza a doua a fost echilibrata, fara sanse mari la vreuna dintre porti, iar ambele echipe au preferat prudenta si conservarea rezultatului pentru returul din Anglia. Dupa meci, antrenor neamt al lui Chelsea s-a declarat nemultumit si spune ca elevii sai mai trebuiau sa inscrie in prima repriza a partidei.

"Am inceput meciul foarte bine, foarte agresivi, cu mult curaj, cred ca meritam sa intram la pauza in avantaj. Am avut destule ocazii, dar nu am profitat. Din nefericere ne-au egalat dupa o faza fixa, fara sa aiba alte ocazii. La pauza a trebuit sa ne calmam si sa judecam cu limpede.



In repriza a doua a fost o partida mai tactica, fara aceeasi intensitate si ne asteptam la asta, avand in vedere ca am jucat doua meciuri in deplasare la doar cateva zile. Cred ca trebuia sa mai marcam, nu a fost usor ca am primit un gol de o asemenea maniera. Mergem cu acest 1-1 si incercam sa castigam urmatorul meci", a spus Thomas Tuchel pentru BT Sport.

