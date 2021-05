Chelsea, pregatita sa plateasca 100 de milioane de euro pentru mijlocasul momentului! Ce jucatori vrea Tuchel sa includa in afacere

De doi ani, Chelsea este interesata de aducerea lui Declan Rice, iar sefii de la West Ham cer un pret urias pentru serviciile englezului.

Declan Rice este tinta principala a celor de la Chelsea, insa mijlocasul englez se afla si pe lista de achizitii a principalilor rivali din Premier League, precum Manchester United si Manchester City. West Ham i-a stabilit deja pretul capitanului, oficialii clubului hotarandu-se ca nu vor sa il vanda pentru mai putin de 100 de milioane de euro, mai ales ca este un jucator de doar 22 de ani.

Conform publicatiei engleze Telegraph, Chelsea s-a gandit deja la o solutie pentru a-l aduce pe Rice pe Stamford Bridge. Tuchel vrea sa il includa pe Tammy Abraham in afacere, evaluat la 40 de milioane de euro, iar David Moyes, antrenorul celor de la West Ham, si-a manifestat interesul fata de atacantul englez, dar nu vrea sa plateasca o suma atat de mare.

Un alt jucator de care Tuchel ar dori sa se scape este Ross Barkley, care este de asemenea pe lista "ciocanarilor". West Ham doreste sa joace in cupele europene in sezonul urmator, iar in cazul unei calificari se gandeste serios sa investeasca pentru aducerea unor jucatori de valoare in lot.

Chelsea are nevoie de o victorie astazi cu Aston Villa pentru a mai spera la un loc in Champions League, totusi londonezii se mai pot califica in prestigioasa competitie si daca se impun in finala Ligii Campionilor, impotriva lui Manchester City, pe 29 mai.