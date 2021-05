Tuchel, criticat de iubita lui Tammy Abraham dupa ce l-a lasat pe atacant in afara lotului: "Cum naiba iei decizia asta?"

Chelsea a pierdut finala Cupei Angliei cu Leicester, 0-1.

Tammy Abraham nu a mai prins multe minute pentru Chelsea de la venirea lui Thomas Tuchel, in luna ianuarie a acestui an. Cu toate acestea, atacantul englez este golgheterul echipei, cu 12 reusite in toate competitiile, la fel ca Werner, germanul avand 17 meciuri in plus.

Abraham nu a prins lotul pentru finala Cupei Angliei cu Leicester, cu toate ca avea cele mai multe goluri marcate, 4, in aceasta competitie.

Iubita fotbalistului s-a revoltat pe contul personal de Instagram, in care i-a contestat decizia lui Tuchel de a nu miza pe Abraham in meciul cu echipa lui Brendan Rodgers.

"Cum naiba iei decizia de a-ti lasa golgheterul in afara echipei pentru o finala?! Dupa ce tot el a inscris golurile care te-au calificat pana aici? Nu are niciun sens.

Nici macar pe banca?!

Asta trebuie sa fie o gluma", a postat iubita lui Abraham pe contul oficial de Instagram.

In cele din urma, Leah Monroe, care are 85 000 de urmaritori, a sters mesajul dupa infrangerea lui Chelsea.

Abraham este curtat chiar de Leicester, pentru un transfer din sezonul viitor, potrivit The Sun. Fotbalistul este nemultumit ca este rezerva si ia in calcul o plecare de pe Stamford Bridge.