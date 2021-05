Planul nebun al lui Chelsea dupa calificarea in finala Champions League! Pe cine vrea sa aduca Tuchel la vara

Chelsea doreste sa faca achizitii de top, dupa calificarea in finala Champions League.

Thomas Tuchel a revitalizat total clubul de pe Stamford Bridge de cand a venit carma echipei. Antrenorul german l-a inlocuit in timpul sezonului pe Frank Lampard, iar acum Chelsea trece printr-o forma excelenta. Tehnicianul in varsta de 47 de ani va avea cu siguranta un cuvant de spus in urmatoarea perioada de mercato si deja si-a facut planurile de transfer pentru urmatoarele tinte.

Printre prioritati se numara rezolvarea problemelor din atac, acolo unde Timo Werner are dificultati in a inscrie goluri, iar Tammy Abraham si Olivier Giroud pot pleca la finalul sezonului.

Potrivit DailyMirror, Tuchel ar fi interesat sa-l semneze pe fostul golgheter al lui City, Sergio Aguero. Argentinianul va fi liber de contract de la finalul sezonului, iar Chelsea ar fi dispusa sa li aduca pe Stamford Bridge.

De asemenea, Tuchel se gandeste la un schimb intre Emerson Palmieri si fundasul stanga al lui Juventus, Alex Sandro. Conform Calcio Mercato, Juventus ar fi interesata de fundasul lui Chelsea, iar echipa londoneza este nemultumita de prestatiile lui Ben Chilwell, de cand acesta a fost adus la club.

Tehnicianul german nu se opreste aici si doreste sa perfectioneze si apararea lui Chelsea, iar Tuchel a purtat discutii cu conducerea clubului pentru a-l aduce pe Marquinhos in aceasta vara pe Stamford Bridge. Antrenorul lui Chelsea vrea sa refaca celebrul cuplu de fundasi de la PSG, format din Thiago Silva si Marquinhos.

