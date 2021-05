Thomas Tuchel, genial inaintea finalei Champions League! Tehnicianul "albastrilor", surprins in timp ce-l imita pe Pep Guardioala

Tuchel, savuros inaintea finalei Champions League dintre Chelsea si Manchester City.

Antrenorul "albastrilor" a fost surprins in timp ce isi distra fotbalistii imitandu-l pe Pep Guardiola, antrenorul "cetatenilor".

????Tuchel bjuder Chelsea-spelarna på underhållning inför Champions League-finalen genom att imitera Pep Guardiola⤵️ ????Härlig reaktion på Tuchel när han ser kameran @FredPavlidis pic.twitter.com/aOSwOCAmwh — Keven Bader (@Keven_Bader) May 29, 2021

Chelsea si Manchester City se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22.00, in finala Champions League. Cele mai importante faze vor putea fi urmarite pe sport.ro.

Tuchel, euforic la conferinta de presa dinaintea finalei cu City

Antrenorul s-a declarat extrem de fericit ca nu are niciun fostbalist accidentat.

"Este ce mai buna veste din istorie, nu avem accidentari si sper ca va ramane asa. La cel mai inalt nivel in sport, intotdeauna conteaza cat de mult iti doresti ceva. Simt ca suntem foarte concentrati, am simti baietii disciplinati in aceasta saptamana.

Simt ca avem cu adevarat incredere, ceea ce este foarte bine, este un sentiment bun cu care sa mergi intr-o finala", a declarat Tuchel, citat de Goal.com.