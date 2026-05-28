Încep pregătirile pentru finala UEFA Champions League

Un dispozitiv de securitate deosebit de amplu va fi mobilizat sâmbătă în Franţa cu ocazia finalei Ligii Campionilor, care va opune la Budapesta echipele PSG şi Arsenal, cu 22.000 de poliţişti şi jandarmi mobilizaţi în Franţa, dintre care 8.000 la Paris şi în zona metropolitană a acestuia, a anunţat ministrul Laurent Nuñez.

Anul trecut, cu ocazia finalei Ligii Campionilor, câştigată la München de clubul parizian în faţa echipei Inter Milano (5-0), forţele de ordine fuseseră deja mobilizate în număr mare, cu 5.400 de poliţişti şi jandarmi mobilizaţi în zona metropolitană a Parisului. Victoria a fost urmată de violenţe, în special pe bulevardul Champs-Élysées şi în apropierea Parc des Princes, unde a fost transmis meciul, aşa cum se va întâmpla şi sâmbătă.

La jumătatea lunii mai, într-un interviu acordat ziarului "La Tribune Dimanche", ministrul de Interne Laurent Nuñez, care se aşteaptă la o afluenţă mare în cazul unei victorii a echipei PSG, a precizat că "Champs-Élysées va fi închis pentru traficul auto începând de la jumătatea bulevardului şi că va fi instituit un dispozitiv de poliţie pentru a preveni orice incident".

În cazul unei victorii a PSG sâmbătă, ministrul a declarat că Prefectura de Poliţie din Paris colaborează cu clubul pentru organizarea unei ceremonii de prezentare a trofeului duminică în capitală. El a confirmat că se ia în considerare posibilitatea ca această ceremonie să aibă loc la Champ de Mars, esplanada de la baza Turnului Eiffel, din centrul Parisului.

În 2025, forţele de ordine au procedat la 563 de reţineri în seara victoriei, dintre care 491 la Paris, care au dus la 307 arestări preventive. Alte 79 de persoane au fost reţinute în noaptea următoare. Laurent Nuñez era atunci prefectul poliţiei din Paris, iar Bruno Retailleau ministrul de Interne.

