"Lasă-mă să câștig!" Declarația zilei înainte de finala Champions League, PSG - Arsenal

Paris Saint-Germain și Arsenal se înfruntă în finala Ligii Campionilor, astăzi, de la ora 19:00, pe Puskas Arena din Budapesta.

Paris Saint-Germain, cu Luis Enrique pe bancă, are ocazia de a-și apăra trofeul Ligii Campionilor, după ce în finala sezonului trecut a spulberat Inter, scor 5-0. De partea cealaltă, Arsenal joacă doar pentru a doua oară în ultimul act din UCL.

Luis Enrique, pus pe glume înaintea finalei Champions League, PSG - Arsenal

Va fi și o confruntarea între doi antrenori spanioli. Înaintea finalei, Luis Enrique (56 de ani) a glumit când a fost întrebat despre omologul său, Mikel Arteta (44).

"Arteta este foarte tânăr, așa că i-aș spune: 'Relaxează-te, nu e cazul să te grăbești. Lasă-mă pe mine să câștig această finală!'. Până la urmă, eu sunt cel bătrân, în timp ce el mai are mulți ani în față", a spus Luis Enrique, într-un interviu pentru Movistar Plus+.

Antrenorul lui PSG a continuat: "Lăsând gluma la o parte, dacă nu voi câștiga eu, mi-ar plăcea să câștige cineva care mi-e prieten și este un om bun".

Mikel Arteta și Luis Enrique au fost colegi la Barcelona

Mikel Arteta și Luis Enrique au fost colegi la FC Barcelona la începutul anilor 2000. Actualul antrenor al lui Arsenal abia făcea pasul la seniori, iar cel care conduce acum PSG era unul dintre veteranii vestiarului catalan.

"Luis Enrique este o persoană foarte specială. L-am cunoscut când aveam 16 ani și mă antrenam cu prima echipă a Barcelonei. Avea o grijă extraordinară față de jucătorii tineri din academie, ne susținea foarte mult, iar pentru asta l-am admirat enorm. 

Când îi privește cariera, nu ies în evidență doar calitățile sale de antrenor, ci și omul Luis Enrique, modul în care reușește să gestioneze anumite situații", a spus și Mikel Arteta, înaintea finalei de la Budapesta.

PSG - Arsenal | Finala de la Budapesta se joacă diseară

Paris Saint-Germain este prima deţinătoare a trofeului care ajunge din nou în finala Ligii Campionilor după performanţa realizată de Real Madrid în sezoanele 2016/17 şi 2017/18 – ambele fiind sezoane în care madrilenii au reuşit ulterior să şi câştige titlul.

Campioana din Ligue 1 are în palmares o victorie şi o înfrângere în cele două finale de Liga Campionilor disputate anterior. Ei au pierdut cu 0-1 în faţa celor de la Bayern în sezonul 2019/20 şi au învins-o pe Inter cu 5-0 în sezonul trecut, aceasta fiind cea mai mare diferenţă de scor înregistrată vreodată într-o finală de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor.

Paris a câştigat cinci confruntări consecutive în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor împotriva cluburilor englezeşti. Sezonul trecut, francezii au eliminat Liverpool, Aston Villa şi Arsenal în optimi, sferturi şi, respectiv, semifinale, iar în acest sezon le-au învins pe Chelsea şi Liverpool în optimi şi sferturi.

