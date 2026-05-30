"Lasă-mă să câștig!" Declarația zilei înainte de finala Champions League, PSG - Arsenal

Paris Saint-Germain, cu Luis Enrique pe bancă, are ocazia de a-și apăra trofeul Ligii Campionilor, după ce în finala sezonului trecut a spulberat Inter, scor 5-0. De partea cealaltă, Arsenal joacă doar pentru a doua oară în ultimul act din UCL.

Va fi și o confruntarea între doi antrenori spanioli. Înaintea finalei, Luis Enrique (56 de ani) a glumit când a fost întrebat despre omologul său, Mikel Arteta (44).

"Arteta este foarte tânăr, așa că i-aș spune: 'Relaxează-te, nu e cazul să te grăbești. Lasă-mă pe mine să câștig această finală!'. Până la urmă, eu sunt cel bătrân, în timp ce el mai are mulți ani în față", a spus Luis Enrique, într-un interviu pentru Movistar Plus+.

Antrenorul lui PSG a continuat: "Lăsând gluma la o parte, dacă nu voi câștiga eu, mi-ar plăcea să câștige cineva care mi-e prieten și este un om bun".

Mikel Arteta și Luis Enrique au fost colegi la Barcelona

Mikel Arteta și Luis Enrique au fost colegi la FC Barcelona la începutul anilor 2000. Actualul antrenor al lui Arsenal abia făcea pasul la seniori, iar cel care conduce acum PSG era unul dintre veteranii vestiarului catalan.

"Luis Enrique este o persoană foarte specială. L-am cunoscut când aveam 16 ani și mă antrenam cu prima echipă a Barcelonei. Avea o grijă extraordinară față de jucătorii tineri din academie, ne susținea foarte mult, iar pentru asta l-am admirat enorm.

Când îi privește cariera, nu ies în evidență doar calitățile sale de antrenor, ci și omul Luis Enrique, modul în care reușește să gestioneze anumite situații", a spus și Mikel Arteta, înaintea finalei de la Budapesta.