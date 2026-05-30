De ce se joacă finala Champions League, PSG - Arsenal, la ora 19:00

PSG - Arsenal, finala Champions League, va începe la o oră neobișnuită: 19:00.

Finala Champions League, PSG - Arsenal, va avea loc sâmbătă de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două echipe se vor înfrânta pe stadionul „Ferenc Puskas” din Budapesta.

Care sunt motivele pentru care finala Champions League începe la o oră neobișnuită

În mod tradițional, finala Champions League se desfășura, la fel ca toate meciurile importante din această competiție, la ora 22:00. În urmă cu câțiva ani, meciurile din Champions League se jucau la ora 21:45.

UEFA a venit cu mai multe explicații pentru care finala de la Budapesta se joacă la ora 19:00.

Pe lângă favorizarea și celorlate piețe din afara Europei (Asia, SUA și America de Sud), UEFA a spus și că își dorește să creeze o experiență mai bună pentru fanii care vor fi prezenți la Budapesta.

„Decizia are ca scop îmbunătățirea experienței generale a zilei meciului pentru suporteri, echipe și orașele gazdă, prin optimizarea logisticii și a operațiunilor, oferind în același timp o serie de beneficii concrete.

Obiectivul nostru este să transformăm ziua meciului într-o experiență cu adevărat plăcută pentru toți cei care doresc să ia parte la emoția evenimentului, creând în același timp o atmosferă primitoare care să faciliteze participarea familiilor și a copiilor la cel mai mare și mai important meci de fotbal de club al sezonului.

Pentru suporterii care călătoresc, aceasta va însemna un acces îmbunătățit la transportul public – în special după meci – și o călătorie de întoarcere de la stadion mai sigură și mai convenabilă.

Pentru orașele gazdă, acest lucru va spori impactul economic pozitiv al evenimentului, oferind fanilor posibilitatea de a-și continua sărbătorile.

Noua oră de începere a meciului se încadrează, de asemenea, într-un interval de difuzare mai accesibil, contribuind la extinderea audienței televizate și digitale a finalei la nivel mondial, cu un accent special pe atragerea spectatorilor mai tineri.”, s-a arătat în comunicatul UEFA.

PSG - Arsenal | Finala de la Budapesta se joacă diseară

Paris Saint-Germain este prima deţinătoare a trofeului care ajunge din nou în finala Ligii Campionilor după performanţa realizată de Real Madrid în sezoanele 2016/17 şi 2017/18 – ambele fiind sezoane în care madrilenii au reuşit ulterior să şi câştige titlul.

Campioana din Ligue 1 are în palmares o victorie şi o înfrângere în cele două finale de Liga Campionilor disputate anterior. Ei au pierdut cu 0-1 în faţa celor de la Bayern în sezonul 2019/20 şi au învins-o pe Inter cu 5-0 în sezonul trecut, aceasta fiind cea mai mare diferenţă de scor înregistrată vreodată într-o finală de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor.

Paris a câştigat cinci confruntări consecutive în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor împotriva cluburilor englezeşti. Sezonul trecut, francezii au eliminat Liverpool, Aston Villa şi Arsenal în optimi, sferturi şi, respectiv, semifinale, iar în acest sezon le-au învins pe Chelsea şi Liverpool în optimi şi sferturi.

