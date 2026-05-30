De ce se joacă finala Champions League, PSG - Arsenal, la ora 19:00

Cele două echipe se vor înfrânta pe stadionul „Ferenc Puskas” din Budapesta.

PSG - Arsenal, finala Ligii Campionilor, de la 19:00. Luis Enrique vs Arteta - tot ce trebuie să știi despre meciul de la Budapesta

În mod tradițional, finala Champions League se desfășura, la fel ca toate meciurile importante din această competiție, la ora 22:00. În urmă cu câțiva ani, meciurile din Champions League se jucau la ora 21:45.

UEFA a venit cu mai multe explicații pentru care finala de la Budapesta se joacă la ora 19:00.

Pe lângă favorizarea și celorlate piețe din afara Europei (Asia, SUA și America de Sud), UEFA a spus și că își dorește să creeze o experiență mai bună pentru fanii care vor fi prezenți la Budapesta.

„Decizia are ca scop îmbunătățirea experienței generale a zilei meciului pentru suporteri, echipe și orașele gazdă, prin optimizarea logisticii și a operațiunilor, oferind în același timp o serie de beneficii concrete.

Obiectivul nostru este să transformăm ziua meciului într-o experiență cu adevărat plăcută pentru toți cei care doresc să ia parte la emoția evenimentului, creând în același timp o atmosferă primitoare care să faciliteze participarea familiilor și a copiilor la cel mai mare și mai important meci de fotbal de club al sezonului.

Pentru suporterii care călătoresc, aceasta va însemna un acces îmbunătățit la transportul public – în special după meci – și o călătorie de întoarcere de la stadion mai sigură și mai convenabilă.

Pentru orașele gazdă, acest lucru va spori impactul economic pozitiv al evenimentului, oferind fanilor posibilitatea de a-și continua sărbătorile.

Noua oră de începere a meciului se încadrează, de asemenea, într-un interval de difuzare mai accesibil, contribuind la extinderea audienței televizate și digitale a finalei la nivel mondial, cu un accent special pe atragerea spectatorilor mai tineri.”, s-a arătat în comunicatul UEFA.