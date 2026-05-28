Ancelotti revine în fotbalul european! Va antrena o echipă din Champions League

Cu legendarul antrenor a plecat și fiul său, Davide Ancelotti, care i-a fost secund la formația de pe ”Santiago Bernabeu”.

După plecarea de la Real Madrid, Davide Ancelotti a fost antrenor principal la Botafogo, iar, ulterior, i s-a alăturat tatălui său la naționala Braziliei.

Davide Ancelotti s-a decis însă să revină în fotbalul european și a ajuns deja la un acord cu o echipă. Ancelotti Jr va semna cu Lille, susține Marca. Se pare că cele două părți au bătut palma, au semnat actele și nu a mai rămas decât ca Lille să oficializeze mutarea.

Ligue 1 este un campionat pe care Davide Ancelotti îl cunoaște foarte bine, având în vedere că a făcut parte din staff-ul tatălui său la PSG.

În acest sezon din Ligue 1, Lille a încheiat pe locul al treilea, în spatele lui PSG și al lui Lens, astfel că Davide Ancelotti își va încerca norocul și în Champions League.