MALMO - CFR Cluj | Muresan: "Este greu, dar nu imposibil!" Cate bilete s-au vandut in Suedia

CFR merge in Suedia dupa scandalul monstru in urma caruia Edi Iordanescu a fost demis dupa doar 3 meciuri in Gruia.

Toni Conceicao a preluat conducerea echipei, insa CFR a obtinut doar o remiza cu Dunarea Calarasi, 0-0.

CFR trebuie sa intoarca rezultatul din tur, 0-1 pe teren propriu cu suedezii de la Malmo. Organizatorii au anuntat ca au vandut 14.000 de bilete pentru partida de azi, de la 20:15.

Iuliu Muresan crede ca se poate obtine o noua minune, in ciuda infrangerii din tur.

”Este greu, dar nu imposibil si asta e cel mai important. Mergem sa incercam sa ne calificam, suntem foarte hotarati sa continuam in Liga Campionilor. Sansele de calificare sunt de 55-45, in favoarea lor. E bine ca avem sanse, iar daca vom juca bine si vom fi concentrati ne vom putea califica.

Nu este importanta prima acum. Important e sa jucam bine si sa ne calificam. Dupa aceea vin si banii, nu e problema. Conceicao a urmarit echipa noastra, o stie destul de bine. Are multe ideo, dar trebuie sa le puna in practica treptat. Nu se pot schimba lucrurile asa repede”, a spus Iuliu Muresan.



