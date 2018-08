Becali, INFLUENCER la CFR! Cum a contribuit la CUTREMURUL inceputului de sezon

Becali e tot mai apropiat de Nelutu Varga, patronul CFR-ului. Stelistul l-ar fi influentat decisiv in hotararea de a-l demite pe Edi Iordanescu.

Gazeta Sporturilor scrie ca Becali discuta des cu Varga. I-a transmis omului cu banii de la CFR ca doar el trebuie sa decida la club cat timp banii vin din propriul buzunar. A fost argumentul care l-a facut pe patronul campioanei sa reactioneze imediat dupa infrangerea cu Malmo din turul 2 preliminar al Champions League.

Varga a decis demiterea lui Iordanescu. A ajuns sa regrete gestul imediat, dupa ce s-a intalnit cu antrenorul si cu mai multi dintre jucatori. N-a mai fost insa cale de intoarcere pentru ca Edi n-a vrut sa dea inapoi dupa ce in presa despartirea fusese confirmata de CFR. Alaturi de Iordanescu, de la club au mai plecat Marian Copilu, Bogdan Mara si Marius Bilasco.

In discursul public, Becali a anuntat in mai multe randuri ca CFR-ul va trece prin schimbari masive in cazul in care echipa nu se va califica cel putin in grupele Europa League.