MALMO - CFR Cluj | Ionita, gata sa plece la Craiova: "Imi aduc aminte de Giulesti!" De ce depinde transferul

Alex Ionita a anuntat ca e dispus sa se desparta de CFR Cluj, echipa care nu ii da sanse nici in acest sezon la prima echipa. Ionita e la a doua tentativa de negocieri cu Craiova, care l-a vrut si iarna trecuta. Sefii de la CFR asteapta insa rezultatul din Europa pentru a stabili lotul final din acest sezon. Ionita spune ca atmosfera din Banie ii aduce aminte de cea din Giulesti si ar fi incantat sa joace pentru Craiova.

"Inca nu stiu nimic legat de aceasta trecere. Am inteles de interesul dansilor, a fost vorba si in iarna sa merg acolo, dar nu depinde doar de mine. Eu trebuie sa-mi fac treaba cat mai bine, iar orice oferta va veni buna pentru club si pentru mine, voi fi dispus", a spus Alex Ionita, la plecarea in Suedia alaturi de CFR Cluj.



"Au un public foarte frumos, cine nu si-ar dori sa joace acolo? Iubesc sa joc cu un public foarte numeros si cei de la Craiova cred ca au cel mai frumos public din Romania, la momentul actual. Clar, mi-ar aduce aminte de Giulesti", a adaugat Ionita.

Marcel Popescu, seful de la Craiova, spune ca Ionita isi iroseste talentul la CFR Cluj.

“Ionita este un jucator pe care si-l doreste orice echipa. Cum sa nu ti-l doresti pe Ionita? Daca as spune ca nu ne intereseaza Ionita, inseamna ca suntem meschini. Ionita este un jucator valoros, un fotbalist care in prima parte a sezonului regulat a spus foarte mult, dupa care in 2018 n-a fost o deceptie, dar a fost tras inexplicabil pe linie moarta! Un jucator cu asemenea calitati sa joace foarte putin… L-am auzit pe Ionita ca a spus ca daca va continua pe drumul acesta, fotbalul pentru el se va termina. Asa ca, Ionita este un jucator valoros” a declarat Marcel Popescu.

Ionita a ajuns la CFR iarna trecuta de la Astra pentru 1 milion de euro.