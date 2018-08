MALMO - CFR CLUJ 1-1 // Un eurogol n-a fost destul! CFR a marcat fabulos la Malmo, dar suedezii au raspuns pe masura si merg in turul 3 UCL! CFR coboara in Europa League

Urmarim si comentam impreuna MALMO - CFR CLUJ pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

MALMO 1-1 CFR CLUJ



Fazele meciului



Min 90 - .... Galben incasat de Andrei Muresan

Min 82 - .... Galben primit de Omrani

Min 81 - Schimbare la Malmo: iese Larsson, intra Vindheim

Min 76 - .... Eliminare la CFR | Culio incaseaza al doilea galben pentru un fault prostesc in marginea terenului

Min 73 - Schimbare la Malmo: iese Traustason, intra Lewicki

Min 64 - Schimbare la CFR: iese Hoban, intra italianul De Luca

Min 62 - .... Galben incasat si de Culio

Min 60 - Schimbare la Malmo: iese Strandberg, intra Antonsson

Min 60 - Mailat are o ocazie imensa, dar prefera sa dribleze in careul advers in loc sa traga. Mijlocasul CFR-ului a cazut apoi la un contact cu un adversar, dar nu a primit penalty

Min 58 - Schimbare la CFR: iese Djokovic, intra Bordeianu

Min 55 - GOL Malmo | Traustason suteaza incredibil de la 20 de metri, in vinclul portii lui Arlauskis. Portarul CFR-ului nu a avut nicio sansa



Min 50 - .... Cartonas galben primit de Christiansen

Pauza

Min 45 - CFR are ultima ocazie a reprizei. Mailat a patruns pe stanga si i-a pasat lui Tucudean. Atacantul a bagat bine piciorul, dar Dahlin a reusit sa respinga

Min 43 - Schimbare la CFR: iese Deac, intra Mailat

Min 43 - Bara Malmo! Rosenberg a prins un voleu-bomba de la 16 metri, mingea a izbit incheietaura barelor

Min 36 - GOOOOOL CFR CLUJ | Damian Djokovic deschide scorul cu o executie fabuloasa, din foarfeca! Tucudean si-a pus mainile in cap!



Min 30 - Strandberg patrunde si trage, dar Arlauskis e la post. Tusierul semnalizase, insa, ofsaid

Min 28 - .... Cartonas galben, primul al meciului, primit de Djokovic

Min 14 - CFR are o noua sansa, dupa sutul lui Hoban de la distanta. Mingea a fost, insa, deviata

Min 8 - CFR are prima ocazie. Tucudean a sutat pe jos, din afara careului, dar portarul suedezilor a scos in corner

Min 1 - Meciul incepe cu o mare ocazie de gol a suedezilor. Christiansen a centrat pe jos in fata portii, dar Strandberg nu a reusit sa ajunga la minge. Arlauskis ar fi fost batut

Echipele de start



Malmo: Dahlin - Safari, Bengtsson, Larsson, Nielsen - Rieks, Christiansen, Bachirou, Traustason - Rosenberg, Strangberg

Rezerve: Lewicki, Gall, Antonsson, Vindheim, F. Andersson, Brorsson, Adrian



CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Carmora - Hoban, Djokovic - Deac, Culio, Omrani - Tucudean

Rezerve: Vatca, Lang, Males, Mailat, Bordeianu, Peteleu, De Luca

Organizatorii au anuntat ca s-au vandut 18.000 de bilete din totalul de 26.000 scoase la vanzare. Atmosfera se anunta una incendiara la startul partidei!

Vi närmar oss 18 000 biljetter sålda till kvällens match!

Köp biljett: https://t.co/hDejuEaH9k pic.twitter.com/NyMDrOKuMD — Malmö FF (@Malmo_FF) August 1, 2018

Infrangerea din urma cu o saptamana a adus o revolutie la CFR Cluj - campioana Romaniei si-a schimbat antrenorul, Toni Conceicao venind in locul lui Edi Iordanescu, iar 3 oameni din conducerea clubului au fost indepartati: Bogan Mara, Marian Copilu si Marius Bilasco.

CFR Cluj are nevoie de o victorie in Suedia pentru a continua in preliminariile UEFA Champions League. Echipa invingatoare va juca in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu Ludogoret Razgrad sau Vidi Szekesfehervar, in timp ce echipa invinsa va intalni pe Sutjeska Niksic (Muntenegru) sau Alaskert (Armenia) in turul al treilea preliminar al Europa League.

"Evident ca Malmo porneste cu un avantaj maine seara (n.r. astazi), din doua motive. In primul rand, pentru ca a reusit sa se impuna in meciul tur, de la Cluj, iar in al doilea rand pentru ca se afla in plina competitie. Adversarii au ritm si au puse la punct relatiile de joc. Am muncit pentru acest meci, am studiat meciul tur, am observat greselile pe care le-am facut si am incercat sa le remediem.



Stim ca Malmo e o echipa cu multe calitati, e o formatie foarte organizata, puternica in sectorul median, cu jucatori foarte buni. Suntem constienti ca vom intalni un adversar foarte valoros. In ciuda acestor aspecte, vom face totul pentru a intoarce soarta calificarii in favoarea noastra" a spus Toni Conceicao la conferinta de presa de dinaintea partidei.

Arbitru din Scotia

Scotianul Andrew Dallas va arbitra meciul dintre Malmo FF si CFR Cluj in mansa a doua a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenti vor fi Graeme Stewart si Douglas Ross, iar al patrulea oficial a fost desemnat Donald Robertson. Dallas (35 ani) este arbitru international din 2015 si nu a mai condus pana acum o echipa din Romania. in prima mansa, campioana Suediei s-a impus cu 1-0 in Gruia.

Echipele probabile

Malmo:

Dahlin - Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari - Traustason, Lewicki, Christiansen, Rieks - Strandberg, Rosenberg

CFR Cluj:

Arlauskis - Manea, Vincius, Muresan, Camora - Hoban - Deac, Djokovic, Culio, Omrani - Tucudean

Sursa foto: Facebook CFR Cluj (Nicu Cherciu)