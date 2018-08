Incredibila poveste a antrenorului lui Malmö: STASI a vrut sa il racoleze ca informator si a invins cancerul limfatic

Uwe Rösler (49 ani), antrenorul german al lui Malmö FF, adversara lui CFR Cluj in preliminariile Ligii Campionilor, are o poveste de viata senzationala.

Rösler este nascut in Altenburg, un orasel situat la 40 de kilometri de Lepzig, aflat, in 1969, in Republica Democrata Germana (RDG). Fiind un atacant talentat, el a evoluat la mai multe echipe din jumatatea comunista a Germaniei (Lokomotive Leipzig, Chemie Leipzig, FC Magdeburg, Dynamo Dresda). Pentru ca era international de tineret si de seniori pentru RDG, el a fost contactat de STASI (Ministerul pentru Securitatea Statului, care a fost serviciul secret si politia politica a fostei RDG), care i-a cerut sa ofere informatii ofiterilor despre colegii sai ce aveau de gand sa fuga peste Zidul Berlinului, in schimb putand sa isi desfasoare fara piedici cariera sportiva. Dupa interventia furioasa a antrenorului sau de la Lokomotive Leipzig, Hans-Ulrich Thomale, STASI a renuntat la gandul de a-l racola ca informator.

Dupa reunirea celor doua Germanii, in 1990, el a evoluat pentru FC Nurnberg (1992-1994), FC Kaiserslautern (1998-1999), Tennis Borussia Berlin (1999-2000), SpVgg Unterhaching (2002), a avut doua perioade reusite in Anglia, la Manchester City (1994-1998) si Southampton (2000-2002), incheindu-si cariera in Norvegia, la Lillestrom (2002-2003). In 2003, Rösler avea sa intre intr-una dintre cele grele perioade din viata sa, dupa ce a fost diagnosticat cu limfom non-Hodgkin, o forma de cancer al sistemului limfatic. A facut timp de aproape un an chimioterapie, un tratament cu citostatice, perioada in care a reusit sa isi obtina si carnetul de antrenor. In autobiografia sa "Knocking Down Walls", aparuta in 2013, el a dezvaluit ca atasamentul fanilor lui Manchester City l-a ajutat sa treaca mai usor peste chinuitoarea perioada, cel mai emotionant moment fiind un meci urmarit la televizor, in timpul caruia fanii englezi i-au dedicat un cantec special, in timp ce el era atasat la aparate pe patul de spital. De altfel, legatura sa cu cei numiti "Boys in Blue" este atat de puternica, incat antrenorul si sotia sa norvegianca au hotarat sa isi boteze cei doi baieti Colin si Tony, dupa Colin Bell si Tony Book, doi jucatori legendari ai lui Manchester City.

A inceput sa antreneze in Norvegia, pe Lillestrøm (2004-2006), Viking (2006-2009) si Molde (2010), cu rezultate apreciate, inainte sa revina in Anglia, unde le-a pregatit pe Brentford (2011-2013), Wigan Athletic (2013-2014), Leeds United (2015-2016) si Fleetwood Town (2016-2018), devenind unul dintre cei mai respectati antrenori din Championship si League One, dupa ce a atins semifinalele Cupei Angliei si a ratat o promovare in Premier League "la mustata", in play-off. A fost numit antrenorul lui Malmö FF, campioana Suediei, pe 12 iunie 2018, fiind comparat de presa suedeza cu compatriotul sau Jurgen Klopp. Sistemele sale favorite sunt 4-3-3 si 3-5-2, echipele sale sunt cunoscute pentru ca fac un presing avansat si pentru ca practica o eficienta rotatie a jucatorilor de-a lungul unui sezon. Rösler spune ca visul sau este sa o antreneze intr-o buna zi pe Manchester City. Deocamdata, Malmö a obtinut cea de-a patra victorie consecutiva, 2-1 cu Norrkoping, inaintea returului cu CFR Cluj, care va avea loc miercuri, de la ora 20.15. Campioana Suediei, care s-a impus in meciul tur cu 1-0, prin golul lui Strandberg, se afla pe locul 6 in clasamentul Allsvenskan, cu 25 de puncte, la opt puncte in spatele liderului AIK Stockholm.

Autor: Gabriel Chirea