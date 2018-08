MALMO - CFR CLUJ | A plecat dupa infrangerea de acum o saptamana, dar pariaza pe CFR: "Meciul tur a fost un accident, CFR se poate califica!"

Urmarim si comentam impreuna MALMO - CFR CLUJ pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Desi a plecat de la CFR Cluj dupa demiterea lui Edi Iordanescu, Bogdan Mara ramane aproape de fosta sa echipa si este convins ca aceasta poate sa se califice in turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Daca reuseste sa treaca de Malmo, CFR Cluj o va intalni mai departe pe castigatoare dublei dintre Ludogoret Razgrad si Vidi Szekesfehervar.

"Eu sunt convins ca CFR Cluj poate sa se califice mai departe, are echipa buna, o echipa puternica, chiar daca a fost un meci slab cu Malmo in tur. Eu consider ca a fost un accident, veneam dupa 2 meciuri oficiale, cel de Supercupa castigat in care jocul echipei a fost apreciat, si apoi partida cu Botosani in care jocul a fost unul bun, au fost 10-12 ocazii de a marca. Rezultatul nu a fost foarte bun, dar jocul si dinamica a fost buna.

Jucatorii de la CFR au valoare si vor demonstra in acest sezon, sper ca si in Europa. Jucatorii noi cand vor intra si vor juca o sa arate ca sunt jucatori buni si vor ajuta echipa.



Am vorbit putin si cu Edi Iordanescu, chiar si ieri. Am lasat o perioada pentru ca trebuia sa se relaxeze, sa stea cu familia, sa-si revina. Nu stiu ce se va spun, normal ca a fost si el dezamagit de ce s-a intamplat pentru ca nu se astepta. Cum am spus insa cel mai important lucru este meciul CFR-ului de la Malmo. E un meci in care CFR reprezinta Romania in preliminariile UEFA Champions League si, indiferent daca tinem cu CFR sau nu, eu cred ca toti romanii trebuie sa spere intr-un rezultat bun, o calificare a CFR-ului pentru ca ar ajuta mult. Asa cum maine vom tine cu celelalte echipe romanesti.



Eu va spun sincer, am mare incredere in baieti. Am mai vorbit cu ei, au spus ca sunt toti motivati sa faca un meci bun si sunt convins ca vor reusi chiar daca nu este usor" a spus Bogdan Mara la Pro X.